Regionchef till Kamrock
Regionchef till Kamrock Sverige - var med och bygg framtidens krossverksamhet i Norr
Vill du leda expansionen av en snabbväxande aktör inom kross och ballast? Har du erfarenhet av krossverksamhet och drivs av att bygga både affärer och organisation? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Kamrock är specialister på krossning och bearbetning av ballast och är kända för kvalitet, effektivitet och moderna arbetssätt. Koncernen har en kapacitet på 18 miljoner ton, 19 krossanläggningar och en omsättning på över 600 MSEK i Sverige och Finland.
Den svenska verksamheten etablerades 2022 och har sitt huvudkontor i Luleå. Nu står vi inför en kraftfull tillväxtresa i Norra Sverige, och söker dig som vill leda den framåt.
Om rollen
Som Regionchef får du en central roll i vår satsning i Norra Sverige. Du kliver in i ett läge där mycket redan är på plats, men där den stora tillväxtresan precis har börjat för oss. Med helhetsansvar för verksamheten driver du expansionen framåt, utvecklar affären och bygger en stark, hållbar organisation för framtiden.
Du är den som får människor, produktion och affärer att dra åt samma håll. Genom att stötta och leda våra platschefer utvecklar du driften vid krossanläggningarna och skapar struktur, effektivitet och lönsamhet. Samtidigt säkerställer du att kvalitet, miljö och arbetsmiljö alltid håller högsta nivå.
Du arbetar nära verksamheten och leder underentreprenörer med tydlighet och professionalism. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har god kunskap om krossverksamhet. För oss är leveranssäkerhet i produktionen avgörande för att nå framgång. Vi ser gärna att du bidrar med din erfarenhet inom detta område, och vi är samtidigt beredda att vidareutveckla din kompetens inom affärsutveckling och kalkylering. Våra kunder är otroligt viktiga för oss och en viktig del i arbetet är att vårdar relationen med befintliga kunder, skapa nya affärer och med tiden ansvara för kalkylering. När det behövs representerar du bolaget i dialog med myndigheter och andra externa aktörer.
Det här är mer än en chefsroll. Det är en möjlighet att bygga, påverka och sätta din prägel på en verksamhet i stark tillväxt, med stort mandat, tydligt ansvar och verklig möjlighet att göra skillnad. I rollen rapporterar du till Kamrocks Sverige VD. Placering på huvudkontoret i Luleå, alt Kiruna eller Gällivare.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av krossverksamhet, detta är ett krav.
Du har förståelse för krossprocesser, maskiner, produktionsflöden och kvalitetskrav.
Vidare ser vi att du:
Har teknisk och affärsmässig förståelse
Är van att leda verksamhet och gärna har tidigare chefserfarenhet
Har erfarenhet av affärsutveckling och kundarbete
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Som person är du trygg, tydlig och handlingskraftig. Du trivs i en miljö där det händer mycket, tar beslut när det krävs och har förmågan att se både detaljer och helhet.
Varför Kamrock?
Hos oss får du:
Vara med att leda och bygga upp en verksamhet i stark tillväxt
Arbeta i en entreprenöriell organisation med korta beslutsvägar
Ha en central roll i en bransch som är avgörande för samhällsbyggandet
