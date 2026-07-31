Regionchef Stockholm
Heat Restauranger AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-07-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heat Restauranger AB i Stockholm
, Solna
, Upplands Väsby
, Södertälje
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Regionchef StockholmVill du leda några av Stockholms mest uppskattade lunchrestauranger?
Heat är en växande restaurangkedja med passion för god mat, service och människor. Nu söker vi en engagerad regionchef som vill vara med och utveckla både våra restauranger och våra medarbetare i Stockholmsregionen.
Som regionchef får du en nyckelroll i vår fortsatta tillväxt. Du leder, coachar och utvecklar våra restaurangchefer och säkerställer att våra restauranger levererar hög kvalitet, god lönsamhet och fantastiska gästupplevelser – varje dag.
Om Heat
På Heat är kärleken till god mat och service vår största passion. Vi erbjuder våra gäster vällagad mat lagad från grunden i våra egna kök, tillsammans med ett personligt och varmt bemötande. Utöver våra populära lunchrestauranger erbjuder vi även catering till både företag och privatpersoner.
Idag har Heat 28 restauranger runt om i Sverige, varav 12 finns i Stockholmsområdet. Vi fortsätter att växa och vår ambition är att etablera oss över hela landet som Sveriges bästa bufférestaurangkedja.
Om rollen
Som regionchef ansvarar du för att utveckla verksamheten, skapa goda resultat och bygga starka team. Du arbetar nära restaurangcheferna och finns som ett stöd i både den dagliga driften och det långsiktiga utvecklingsarbetet.
Rollen innebär ett stort eget ansvar där du får möjlighet att påverka verksamheten och bidra till Heat's fortsatta utveckling.
Inledningsvis kommer du att ansvara för våra restauranger i Stockholms området. Vi ser gärna att du bor i Stockholm då detta blir din naturliga utgångspunkt.Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla restaurangchefer och deras team.
Säkerställa hög kvalitet, service och gästnöjdhet i samtliga restauranger.
Ansvara för regionens resultat, budget och lönsamhet.
Följa upp nyckeltal och driva förbättringsarbete.
Säkerställa att våra restauranger arbetar enligt Heat's koncept, rutiner och kvalitetskrav.
Rekrytera, introducera och utveckla framtidens ledare.
Bygga och utveckla relationer med gäster, kunder och uppdragsgivare.
Bidra till Heat's fortsatta expansion och utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare med ett stort engagemang för människor och verksamhetsutveckling.
Du är van att skapa resultat genom andra och trivs i en roll där du växlar mellan strategiskt arbete och ett nära operativt ledarskap ute på restaurangerna.
Vi tror att du har:
Minst fem års erfarenhet inom restaurang- eller servicebranschen.
Dokumenterad erfarenhet av personalledning.
Erfarenhet av budget- och resultatansvar.
God förmåga att planera, prioritera och fatta beslut.
Mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Erfarenhet av att leda andra chefer är meriterande.
B-körkort.
Som person är du prestigelös, handlingskraftig och lösningsorienterad. Du skapar förtroende, bygger starka relationer och motiveras av att utveckla både människor och verksamheter.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett företag med korta beslutsvägar, högt engagemang och stora ambitioner.
Vi erbjuder dig:
En utvecklande och varierande ledarroll med stort eget ansvar.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Ett engagerat ledningsteam och nära samarbete med kollegor.
En växande restaurangkedja med spännande framtidsplaner.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner.
Välkommen till Heat!
Vill du vara med och utveckla några av Stockholms bästa lunchrestauranger tillsammans med engagerade kollegor och fantastiska medarbetare?
Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002515-2126474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heat Restauranger AB
(org.nr 556621-8961), https://karriar.heatrestauranger.se
112 21 (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Heat Restauranger Jobbnummer
10017598