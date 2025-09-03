Regional Frivillighandläggare
Regional frivillighandläggare
Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? Då kan detta vara rätt utmaning för dig.
Om enheten
Planeringsavdelningen vid P 18 Gotlands regemente ansvarar för att samordna och utveckla regementets långsiktiga planering - med fokus på att skapa förutsättningar för framtida verksamhet och operativ effekt. Arbetet omfattar bland annat att förbereda, strukturera och följa upp uppdrag och inriktningar som sträcker sig över flera år. Avdelningen stödjer regementsledningen genom att ta fram beslutsunderlag, resursfördelningar och målbeskrivningar som bidrar till regementets samlade utveckling och genomförandeförmåga.
Som regional frivillighandläggare är du en viktig del i detta arbete. Du fungerar som sammanhållande länk mellan Försvarsmakten och de centrala frivilliga försvarsorganisationerna (FFO). Genom samordning, dialog och uppföljning bidrar du till att FFO kan lösa sina uppgifter - vilket i sin tur stärker Försvarsmaktens förmåga att bemanna specialistbefattningar, öka uppfyllande i krigsförbanden och höja den samlade operativa effekten.
Befattningen är placerad vid Planeringsavdelningen och du arbetsleds av planeringschefen. Utöver dina huvuduppgifter som frivillighandläggare deltar du även i avdelningens övriga verksamhet utifrån behov och förutsättningar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvarar för att:
• Samordna stöd mellan P 18 och FFO
• Delta vid centrala dialoger, möten och planeringsdagar
• Samverka med P 18, Militärregionerna, Rikshemvärnsstaben och FFO kring uppdrag och utbildningar
• Följa upp FFO-uppdrag där P 18 har ansvar
• Administrera kurser i PRIO och rapportera till central FFO
Stödjer:
• Gotlandsgruppen vid materiel- och utbildningsdialoger med FFO
• P 18 vid totalförsvarsdialoger med FFO och andra myndigheter
Kvalifikationer
• Gymnasial examen
• B-körkort
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Svenskt medborgarskap
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska Dina personliga egenskaper
Du har god förmåga att arbeta självständigt med tydligt mandat. Du är noggrann, strukturerad och har kapacitet att hantera flera uppgifter parallellt. Du har hög social kompetens och god samarbetsförmåga samt delar Försvarsmaktens värdegrund. Du är resultatinriktad och har hög personlig integritet med förmåga att skapa och bevara förtroende.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Meriterande
• Erfarenhet av Hemvärnet, frivilliga försvarsorganisationer, stabsarbete eller utbildningsstöd
• Militära förarbevis
• Kunskaper i systemet PRIO Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöring: Kontorsarbetstid. Kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma
Arbetsort: Tofta
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Anställningen innebär en krigsplacering
Upplysningar om befattningen samt rekryteringsprocessen
HR-generalist Ulrica Löfgren, 010-825 96 12
Fackliga företrädare
OFR/O Karl-Johan Boberg
OFR/S Simona Malmros
SEKO Fredrik Olsson
SACO FM
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel på telefon 0505-451000.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-24. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du beskriver varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Gotlands regemente återupprättades den 1 januari 2018 för att stärka Försvarsmaktens närvaro på den strategiskt viktiga ön. Sedan 2020 utbildas återigen värnpliktiga på P 18 och förbandet kommer stegvis att tillföras fler förmågor under perioden fram till 2030.
Läs gärna mer på www.forsvarsmakten.se/p18
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
