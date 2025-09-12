Redovisningskonsult till EY | Arvika
2025-09-12
Are you ready to shape the future with confidence?
Är du driven, kundfokuserad och vill vara en del av ett härligt team i Arvika samtidigt som du får möjligheten att utvecklas och lära dig nya saker på en teamfokuserad arbetsplats? Då kan rollen som redovisningskonsult hos oss vara perfekt för dig. Vi söker nu en redovisningskonsult till vårt kontor i Arvika med start under hösten eller i januari 2026.
Här på EY får du chansen att skapa en exceptionell upplevelse. Vi erbjuder dig den senaste teknologin, omger dig med högpresterande team och tillhandahåller den globala räckvidd samt den mångsidiga och inkluderande kultur som krävs för att du ska kunna upptäcka din fulla potential. Genom våra coachnings- och utbildningsprogram kommer du att utveckla de färdigheter som behövs för att förbli relevant både idag och i framtiden - samtidigt som du bygger ett nätverk av kollegor, mentorer och ledare som kommer att stödja dig på din resa, både inom EY och utanför.
Möjligheten: ditt nästa äventyr väntar på dig
Du kommer att arbeta med redovisning och ha en nära kontakt med våra kunder. Arbetet omfattar allt ifrån bokföring, avstämningar och månadsrapportering till upprättande av bokslut, årsredovisningar och deklarationer. I rollen finns möjligheter till att utvecklas inom affärsrådgivning, där du ges möjlighet att arbeta nära kunderna med lönsamhetsfrågor, ekonomistyrning och effektivitetsanalyser mm. Ditt arbete sker i huvudsak i digitala processer med hjälp av digitala verktyg och plattformar. Publiceringsdatum2025-09-12Kvalifikationer
Examen från högskola/universitet med ekonomisk inriktning eller yrkeshögskola med inriktning mot redovisning
Kritiskt tänkande och analytiska färdigheter för att identifiera och lösa problem
Nyexaminerad eller något års erfarenhet av kvalificerat arbete inom redovisning-, revision eller motsvarande konsultroll
Vad vi erbjuder dig
Kontinuerligt lärande: Du utvecklar tankesätt och färdigheter som hjälper dig att navigera in i framtiden.
Framgång så som du definierar den: Vi ger dig verktygen och flexibiliteten, så att du kan göra skillnad på ditt sätt.
Transformativt ledarskap: Vi ger dig insikter, coachning och självförtroende för att bli den ledare som världen behöver.
Inkluderande kultur: Du kommer att accepteras för den du är och få möjlighet att använda din röst för att hjälpa andra att hitta sin.
Läs gärna mer om vad EY kan erbjuda dig på Karriärsidan, i sociala medier och på Karriärbloggen.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Välkommen in med din ansökan senast 12 oktober 2025. I din ansökan ser vi gärna att du skickar med ditt CV, personliga brev och betyg. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du ansvarig rekryterare Julia Frejd på julia.frejd@se.ey.com
. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY värdesätter vi mångfald. Behöver du stöd eller anpassning i rekryteringsprocessen? Hör av dig till recruitmentsweden@se.ey.com
- vi finns här för dig.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young AB
Kyrkogatan 27
671 31 ARVIKA
