Redovisningskonsult på halvtid
2026-03-02
Releconomy AB är en liten redovisningsbyrå för småföretagare. Vi vill nu expandera och söker därför en redovisningskonsult som har erfarenhet från att jobba just med småföretagare.
Arbetsuppgifterna är upprättande av bokslut, årsredovisningar och deklarationer samt även löpande bokföring med månadsavstämningar, löner och rådgivning .
Dina kunskaper ska ha fått från några års anställning på en redovisningsbyrå eller svensk ekonomiexamen från högskola.
Om du som oss har passion för ekonomi och tycker om att jobba med människor så är det ett stort plus.
Vi använder oss av Fortnox och har krav att du har erfarenhet av programmet.
Vi vill helst att Du börjar på 50 % tjänst och sedan kan en övergång till 100 % ske succesivt om Du vill.
Även praktikanter är välkomna med ansökningar, dock ska de ha gjort sin första praktikperiod på en redovisningsbyrå.
Vi befinner oss centralt i Uppsala och parkeringsplats för anställda finns.
Ansökningar endast över mejl.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: kontakt@releconomy.se
