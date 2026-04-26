Redovisningskonsult
2026-04-26
Hjorth & Partners är en fullservicebyrå inom ekonomi och juridik som erbjuder helhetslösningar till våra kunder, från daglig bokföring och lönehantering till kvalificerad rådgivning inom områden som skatterätt och arbetsrätt. Vi är ett växande företag och sitter i fina lokaler vid Nytorget i Stockholm. Vi söker nu en driven och ansvarstagande redovisningskonsult för att stärka vårt team. I denna roll kommer du att ha möjlighet att utveckla våra kunders ekonomiska vardag.
Vem är du?
För att lyckas i rollen har du en utbildning inom redovisning, gärna från YH-utbildning eller högskola, och minst 3 års erfarenhet av brett redovisningsarbete. Du söker en långsiktig roll där du får både ansvar och mandat att ta hand om redovisningen för flera av våra kundföretag.
Vi söker dig som har energi och en stark servicekänsla, och som förstår vikten av att arbeta både effektivt och i nära samarbete med kunderna. Du har en hög kvalitetsmedvetenhet och erfarenhet från att arbeta på en redovisningsbyrå. Du trivs med att lära dig nya saker och utvecklas, samtidigt som du stöttar våra kunder och ser till att deras behov tillgodoses på bästa sätt.
Vi ser gärna att du har följande egenskaper och erfarenheter
• Goda redovisningskunskaper och förståelse för regelverk inom området.
• Självgående person som vågar ta egna beslut och driva ditt arbete framåt.
• Serviceintriktad med en vilja att hjälpa och skapa lösningar för både kunder och kollegor.
• Prestigelös och villig att ta i där det behövs.
• Vana av att arbeta i Fortnox.
• Goda kunskaper i Excel.Publiceringsdatum2026-04-26Dina arbetsuppgifter
• Löpande redovisning och bokslut från ax till limpa.
• Avstämningar och månadsbokslut.
• Rapportering till kunder och uppföljning av resultat.
Tjänsten omfattar heltid med start så snart som möjligt.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: emma@hjorthpartners.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hjorth & Partners AB
(org.nr 556957-5946), https://hjorthpartners.se/
Åsögatan 149 (visa karta
116 32 STOCKHOLM
