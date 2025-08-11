Redovisningsekonom till Yellow Elk i Linköping
2025-08-11
Är du en erfaren ekonom som vill ta nästa steg i karriären - och samtidigt vara med och bygga något större? Trivs du i ett sammanhang där du får både ansvar, frihet och kan vara med och påverka resan framåt? Grattis till dig - nu finns den möjligheten!
Vi på Mpya Finance är glada att få möjligheten att rekrytera en redovisningsekonom till det snabbväxande konsultbolaget Yellow Elk AB. Nu söker vi efter dig som vill vara med och dubbla den befintliga ekonomifunktionen där du inte bara blir en kugge i maskineriet, här blir du en viktig pusselbit där du för "Älgens" fortsatta resa framåt. Rollen är placerad i Linköping, men med stora möjligheter till hybridarbete och flexibilitet.
Inom koncernen Yellow Elk finns både fart, framåtanda och en passion för att göra data begripligt, användbart och riktigt vasst. Med över 100 konsulter och 11 bolag i ryggen hjälper de några av Sveriges främsta företag att fatta smartare beslut med hjälp av Data analytics och AI. Välkommen med din ansökan till denna älgstra viktiga roll!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som redovisningsekonom kommer du att arbeta brett med alla typer av arbetsuppgifter som förekommer på en ekonomifunktion tillsammans med ytterligare en ekonom. Utöver detta kommer du att arbeta med andra spännande utmaningar såsom bolagsfusioner, uppstarter och förvärv - och får därmed en central roll i den fortsatta utvecklingen framåt. I rollen rapporterar du till Tobias som är Group CFO.
Löpande redovisning
Fakturering och lönehantering
Projektredovisning
Avtalshantering
Moms och skatt
Uppföljning och analys
Stötta CFO med koncernredovisning & rapportering
Vem letar vi efter?
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och som har flera års erfarenhet av redovisningsarbete, gärna från en redovisningsbyrå eller en bred ekonomroll på bolag. Vidare ser vi att du har ett intresse för system och en vilja att utveckla och effektivisera ekonomiprocesser. Erfarenhet av att arbeta i Fortnox, Blikk och BI-verktyg såsom Power BI ser vi som meriterande. Har du tidigare arbetat med koncernekonomi ser vi det som ett plus i kanten. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Som person beskrivs du som ansvarstagande, strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du har lätt för att arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt, samtidigt som du samarbetar väl med andra. Då rollen innebär många kontaktytor, är det viktigt att du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende i dina relationer.
Har vi väckt din nyfikenhet och vill du höra mer?
Intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 7 september 2025. I den här rekryteringen samarbetar Yellow Elk med Mpya Finance. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Anna Haga på 0709-71 00 16 eller anna.haga@mpya.se
, alternativt Anna Wetterlöv på 0709-71 01 66 eller anna.wetterlov@mpya.se
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
