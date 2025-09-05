Redovisningsekonom till Wayoo!
Wayoo Tech Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wayoo Tech Sweden AB i Stockholm
Om Wayoo Wayoo är en aktör inom smart avfallshantering och hållbara lösningar för kontor, fastigheter och kommuner. Genom innovativa teknologier och effektiva processer hjälper vi våra kunder att minska avfallets miljöpåverkan och skapa en mer cirkulär ekonomi. Vår kärnverksamhet är att stötta kunder genom att samla in och återvinna deras material. Vi hjälper dem kontinuerligt med att optimera deras strategier kring återvinning med målet att maximera deras hållbarhetsinsatser. Läs mer om oss på wayoo.io!
Rollbeskrivning Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom redovisning och trivs med att arbeta i en roll där du kombinerar självständigt ansvar med nära samarbete i ett litet team. Du är trygg i din kompetens, gillar att ta initiativ och vill bidra både operativt och strategiskt. I rollen som Accountant / Redovisningsekonom är ditt huvudsakliga syfte att hantera företagets dagliga bokföringsuppgifter och se till att all finansiell rapportering är korrekt och i enlighet med gällande regler.
I ditt dagliga arbete kommer du
Löpande redovisning: Ansvarar för löpande bokföring, fakturering, betalningar och uppföljning av kund- och leverantörsreskontra.
Kontoanalys och Avstämningar: Utför månatliga avstämningar av balans- och resultatkonto.
Skatt och moms: Rapportera till Skatteverket.
Periodbokslut: Ansvara för genomförande av månads-, kvartals- och årsbokslut.
Administration och Arkivering: Hanterar och arkiverar finansiell dokumentation i enlighet med lagkrav.
Rapportering: Förbereder och sammanställer underlag för interna och externa rapporter enligt anvisningar från Head of Finance.
Projekt och förbättringsarbeten: Deltar i ekonomirelaterade projekt och arbetar med att förbättra redovisningsprocesser tillsammans med Head of Finance.
Vi söker dig som har :
Relevant examen från universitet eller yrkeshögskola.
2-4 års relevant arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av redovisning och rapportering.
Erfarenhet av koncernredovisning är meriterande.
Mycket goda kunskaper i tal och skrift både på svenska och engelska.
Systemerfarenhet: Erfarenhet av bokföringssystem.
Meriterade med erfarenhet från Microsoft Business Central.
Bekväm användare av MS Excel.
Vad vi erbjuder dig
Kollektivavtal
En arbetsplats att utvecklas på och verkligen göra skillnad
Här hittar du mer information om våra förmåner samt medarbetarporträtt där du kan läsa mer om hur det är att jobba på Wayoo
Känns det här som något för dig?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi gör löpande urval och tillsätter tjänsten enligt överenskommelse. Placering är på vårt huvudkontor på Engelbrektsgatan 31 i Stockholm.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning såväl som etnisk och kulturell mångfald. Innan du kan bli aktuell för anställning måste du genomgå en bakgrundskontroll. Välkommen in med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig bättre! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wayoo Tech Sweden AB
(org.nr 559123-9685), https://wayoo.io Arbetsplats
Wayoo Jobbnummer
9493955