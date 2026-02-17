Redovisningsekonom till statlig myndighet
2026-02-17
Om tjänsten
Vi söker nu en Redovisningsekonom till en statlig myndighet i Uppsala! Du kommer arbeta med löpande redovisning i Unit4 ERP, avstämningar och kontroller samt bokslut och periodavslut. Rollen omfattar även budgetuppföljning, rapportering och analys samt arbete med fakturering och ett projekt kopplat till faktureringsprocessen.
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• arbete i ekonomisystem Unit 4 ERP med flera, arbete med redovisning och bokföring (exempelvis kundreskontra, leverantörsreskontra, huvudbokföring, kassa- och bankavstämningar)
• budgetarbete
• ta fram rapporter om ekonomiska resultat och göra analyser kring resultat och bokslut - delta i budgetuppföljning
• arbete med avstämningar, felsökningar och kontroller
• arbete med årsbokslut
• arbete med bokslut och periodavslut
• fakturering; delta i ett projekt kopplat till fakturering och kontroll av avgifter
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Redovisningsekonom är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-03-11 och beräknas pågå till och med 2026-09-10. Det finns möjlighet till eventuell förlängning med (6) månader.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från arbete motsvarande de arbetsuppgifter som anges ovan. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning inom aktuellt område samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom.
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt, framför allt Excel
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift
• Leverantörsfakturor - förståelse för eller vana av att arbeta med detaljerad kontering eller lång kodsträng för verksamhet med olika finansieringskällor.
• Leverantörsfakturor - förstå skillnaden mellan driftskostnader och investeringar; både immateriella (utvecklingsprojekt) och materiella. Förståelsen krävs på grund av att konteringen skiljer sig åt beroende på om det är direkta kostnader eller anläggningstillgångar och är även beroende på olika finansieringskällor.
• Leverantörsflödet - viktigt med rätt förfallodatum särskilt vid utbetalning av medel som transfereras (= betaltid 0 dagar).
• Kundfakturering utifrån upprättade ordrar, kvalitetssäkra och fakturera.
• Inbetalningar - återredovisning av betalda leverantörsfakturor, kundinbetalningar och diverse andra inbetalningar som till exempel bidrag.
• Förmåga att kommunicera med verksamheten i samband med ovanstående arbetsuppgifter.
• Vara tillgänglig för intervju under vecka 10
• Kunna inkomma med ett (1) referensuppdrag som styrker din kompetens enligt kraven och de meriterande. Referensuppdraget ska vara utfört under de senaste tre (3) åren.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av att arbeta med bokföringssystemet Unit 4 Agresso
• Erfarenhet av att arbeta med ekonomisystemet Proceedo
Om dig
Som person söker vi dig som är:
• Positiv och trivs med att ha ett nära samarbete med myndighetens redovisningsteam
• Noggrann och strukturerad
• Ansvarstagande
• Drivande och ha ett målinriktat arbetssätt.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-02-24.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
