Redovisningsekonom till PTS

Som redovisningsekonom hos PTS får du en central roll i att säkerställa en stabil och korrekt ekonomisk styrning i en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag. Här kombinerar du kvalificerad redovisning med utvecklingsarbete i en verksamhet som blickar framåt.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Redovisningsenheten är en av fyra enheter inom ekonomiavdelningen och består av åtta dedikerade och hjälpsamma kollegor. Vi ansvarar inte bara för redovisning och bokslut utan också för kundfakturering, leverantörsfakturor, avgiftshantering och administration. Vi arbetar även med att förvalta och utveckla PTS affärssystem UBW Unit4. Vårt uppdrag handlar både om att vara ett stöd till myndighetens chefer och medarbetare samt om att säkerställa att verksamheten följer rätt rutiner och riktlinjer på ett enkelt och effektivt sätt.
"Jag som blir din chef heter Tina Hallin. För mig är ett gott samarbete grunden till framgång. Genom att dela kunskap och jobba mot gemensamma mål får vi både bättre resultat och roligare arbetsdagar. Jag är en närvarande chef som värnar om tydliga strukturer och ett inkluderande arbetsklimat där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans."
Om rollen
Som redovisningsekonom arbetar du brett med både intern och extern redovisning i en flerfinansierad miljö. Du hanterar bokslut, årsredovisning och rapportering till Hermes, inklusive ansvar för uppgifter som utfall, särskilda S-koder och noter.
En viktig del av rollen är att delta i vårt förändringsarbete, där du får bidra till att utveckla och förbättra våra rutiner och processer, exempelvis vid införandet av likviditetsprognoser eller i arbetet med vår redovisnings- och OH-modell. Du arbetar med flödesavstämningar, uppbörd, transfereringar samt beräkning och bokföring av OH-fördelningar och kalkyldifferenser. Du ansvarar även för finansieringsanalyser och framtagande av likviditetsprognoser. Dessutom fungerar du som ett stöd till verksamheten i redovisningsfrågor och deltar i olika projekt där din specialistkompetens behövs.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor och har löpande kontakt med exempelvis Riksrevisionen vid granskningar. Hos oss uppmuntras du att ifrågasätta, tänka nytt och hitta smartare arbetssätt. Det är en ambition vi hoppas att du delar!
Om teamet
Redovisningsenheten består av erfarna medarbetare med bra sammanhållning där man vid behov backar upp och hjälper varandra.
Om dig
Vi söker dig som är analytisk, noggrann och trivs med att ta ansvar. Du har förmåga att förstå komplexa ekonomiska samband, men tappar inte bort detaljerna på vägen. Som person är du stabil och trygg i din kompetens, och du behåller lugnet även när saker förändras. Du är kommunikativ, prestigelös och har lätt för att samarbeta, både med kollegor och externa aktörer. För oss är dina personliga egenskaper viktiga, därför kommer vi lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• mångårig erfarenhet av att sammanställa årsbokslut.
• mångårig erfarenhet av att sammanställa den finansiella informationen till årsredovisningen.
• erfarenhet av strategiskt utvecklings- och utredningsarbete inom redovisning.
• goda kunskaper i ekonomisystem.
• god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Det är även meriterande om du har:
• arbetslivserfarenhet av statlig redovisning och årsredovisning.
• god kunskap i de styrande regelverken för statlig redovisning.
• arbetslivserfarenhet av UBW Unit4 (Agresso).
• erfarenhet av att utveckla en ekonomi- och OH-modell.
• ekonomisk högskoleexamen, gärna med inriktning mot redovisning.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir ekonom.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Christina Hallin på christina.hallin@pts.se
eller HR-specialist Jessica Petersson på jessica.petersson@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 18 januari.
