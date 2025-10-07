Redovisningsekonom till Ölandsbank.
2025-10-07
Om rollen
Som redovisningsekonom i Ölands Bank arbetar du i team med övriga på ekonomiavdelningen och tillsammans ansvarar vi för att bokföringen i banken är korrekt och att leverera rapporter i tid. Vi levererar rapporter och annan information till interna så väl som externa intressenter. Tjänstens utformning sker tillsammans med övriga roller i teamet. Rollen är bred och innebär både bevakning av externa regelverk inom området, framtagande av interna styrdokument och samverkan med övriga interna funktioner. Du förväntas kunna analysera data och utifrån den samverka med verksamheten för att skapa proaktivitet och tillväxt i banken.
På Ekonomiavdelningen arbetar vi med:
Löpande bokföring och uppföljning
Bokslutsprocessen i Ölands Bank
Kund och leverantörsreskontrorna
Myndighetsrapportering
Intern uppföljning och rapportering
Framtagande av processer för internkontroll inom finansiering, kapitaltäckning, bokföring och rapportering.
Intern administration, ex ränteändringar och övrig interna parametrar.
Dataanalys och framåtriktade prognoser
Automation för framtiden.
Hållbarhet - på öländskt vis
Avtalshantering
Utifrån att vi i Banken hjälps åt kopplat till interna kritiska processer kan andra arbetsuppgifter tillkomma för att vi på bästa sätt ska minska sårbarhet och jobba smart tillsammans.
Du rapporterar till Ekonomichef. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar provanställning.
Tjänsteställe: Borgholm - Vi tror på att sitta tillsammans för att främja utbyte och teamkänsla, samtidigt främjar vi ett flexibelt arbetssätt som möjliggör visst arbete på distans beroende på arbetsuppgift.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi eller liknande. Erfarenhet av redovisning och rapportering inom finanssektorn ses som meriterande men ej ett krav.
Du är en lagspelare som har ett genuint intresse av att möta kollegor och att hjälpa dom på bästa sätt. Du trivs även med att arbeta självständigt och prioriterar och planerar dina arbetsuppgifter. Du har väl utvecklad analytisk förmåga, är strukturerad och ansvarstagande. Du har hög integritet och personlig pondus och är trygg i dig själv och ser positivt på att växa och utvecklas med rollen.
Du har ett proaktivt tänk och en framåtanda. För att passa för tjänsten krävs även en god kommunikativ förmåga, då olika samarbeten med många parter inom och utanför organisationen är en viktig del för att vara framgångsrik. Du är driven och har en förmåga att leverera konkreta resultat, i tid. Du har intresset och kunskapen som krävs för att utveckla verksamheter, processer och rutiner.
Om Ölands Bank som arbetsgivare
Alla anställda är med och skapar långsiktigt hållbara affärer - vissa skapar förutsättningarna, vissa relationerna och andra gör avsluten: Alla behövs och vi gör det tillsammans. Vi värnar om ett arbetsklimat med förutsättningar för att involvera, skapa och lära tillsammans där vi arbetar aktivt för att främja självledarskap. Ledorden är: jag vill, jag kan och jag vågar. Dessutom tycker vi att det är viktigt att ha roligt tillsammans. Därför främjar vi gemenskap och involvering i interna projekt. Samtidigt förstår vi att det här är ett jobb, och att det är viktigt att främja en bra balans mellan arbete och fritid.
Vi arbetar för ett Öland där du vill leva, verka och vara. Genom personliga relationer och med Öland i vårt hjärta för vi sparbanksidén vidare och är en finansiell drivkraft för hushåll, näringsliv, kommuner och organisationer som delar våra värderingar.
Vi ska skapa bra förutsättningar för vår region och engagerat delta i samhällsutvecklingen. Att bedriva bank är en del, att nätverka och knyta ihop kontakter en annan. Vi är en av 57 lokala fristående sparbanker med Sparbankernas Riksförbund som medlemsorganisation. Tillsammans med övriga sparbanker samarbetar vi med Swedbank för att utveckla banktjänster för en modern kundupplevelse. Ölands Bank har ca 50 anställda, ca 24 000 kunder och en affärsvolym om ca 20 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från våra kontor i Färjestaden och Borgholm. Läs mer här: https://www.olandsbank.se/
Hur du ansöker
I denna rekrytering samarbetar Ölandsbank med Telin Rekrytering & Konsult och du söker tjänsten via www.telinrekrytering.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av den nya lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Petersson på telefon 070-377 45 74 eller e-post linda@telinrekrytering.se
eller Ekonomichef, Emelie Salleke, emelie.salleke@olandsbank.se
, 0485-150 03.
Facklig representant för Finansförbundet är Sara Hälleros, sara.halleros@olandsbank.se
, 0485-150 08.
Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extra stöd och vägledning att få. På flyttahit.nu kan du bland annat läsa mer om regionen, våra kommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län.
Flytta hit - Borgholms kommun Flytta till Öland! - Mörbylånga kommun (morbylanga.se)
Välkommen med din ansökan!
