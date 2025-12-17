Redovisningsekonom till Must
2025-12-17
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten bedriver verksamhet inom försvarsunderrättelsetjänst, militär underrättelsetjänst och militär säkerhetstjänst.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet att ha balans mellan fritid och arbete.
Om enheten och rollen
Du kommer att tillhöra redovisningssektionen som består av redovisningsekonomer och löneadministratörer, och ingår i ekonomiavdelningen. Redovisningssektionen innehåller engagerade och kompetenta kollegor med olika kompetenser och bakgrund som kompletterar varandra. Den kännetecknas av en hög grad av servicenivå och ansvarstagande med engagerade och kunniga kollegor.
Redovisningssektionen ansvarar för bokföring och lön inom Must.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rollen är en bred befattning där du kommer att arbeta med samtliga delar av redovisningskedjan; från löpande bokföring (t ex kund- och leverantörsreskontra, in- och utbetalningar, inventarier, avstämningar) till bokslut. Rollen innebär både självständigt arbete, men till stor del att arbeta i team. Teamet är inne i en förändringsfas, så du kommer att få möjlighet att vara med och bygga upp nya rutiner och arbetssätt för att utveckla enheten. Service är vårt arbete, du kommer att stödja och informera kring redovisningsfrågor och ekonomiskt regelverk i verksamheten.
Kvalifikationer
• Akademisk examen inom ekonomi inriktat mot redovisning eller motsvarande kombinerat med arbetslivserfarenhet, alternativt relevant kunskap och erfarenhet förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Flerårig arbetslivserfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
• God förståelse för ekonomiprocessens olika delar
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Erfarenhet från förändringsarbete
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med löpande redovisning och bokslut inom offentlig verksamhet
Erfarenhet från Försvarsmakten eller annan statlig verksamhet

Publiceringsdatum
2025-12-17

Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss och i den här rollen ser vi att du behöver ha lätt för att samarbeta och ser till gruppens bästa. Dina arbetsuppgifter behandlar ofta flera olika aspekter och involverar många parter, därför behöver du vara bra på att skapa och upprätthålla förtroendefulla kontakter och tycka om att ge service. Samtidigt är det viktigt att du kan arbeta strukturerat och är noggrant. Det är viktigt för dig att tillsammans med dina kollegor se till att era arbetsuppgifter blir slutförda i tid. Du har ett stort intresse för ekonomi och siffror, och tar ansvar för både arbetsuppgifter och resultat. Du kan självständigt hantera dina arbetsuppgifter och du kan prioritera när det behövs. Vidare kräver tjänsten att du är säkerhetsmedveten och har hög integritet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Arbetsort: Stockholm. Det finns ingen möjlighet till distansarbete i denna roll
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i rekryteringsprocessen.
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Redovisningsekonom" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-01-19. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
