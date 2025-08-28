Redovisningsekonom till Kunskapsskolan
2025-08-28
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/redovisningsekonom-till-kunskapsskolan.
Vi ser fram emot din ansökan!
ShareNode söker nu en Redovisningsekonom till Kunskapsskolan
Är du i början av din karriär och har något års erfarenhet inom redovisning? Är du nyfiken, snabblärd och vill utvecklas i en roll där du får arbeta brett med ekonomi i en meningsfull verksamhet? Då kan detta vara rollen för dig!
Hos Kunskapsskolan blir du en viktig del av vårt redovisningsteam, där du får arbeta brett med redovisning, bokslut och rapportering. Här väntar en vardag med fokus på god ordning, utveckling och samarbete - tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet med en tydlig vision om att ge nästa generation de bästa förutsättningarna att anta dagens utmaningar och forma morgondagens samhälle.
Beskrivning av tjänsten
Som redovisningsekonom hos Kunskapsskolan kommer du att arbeta nära övriga kollegor i redovisningsteamet som består av fem personer. Du ansvarar tillsammans med teamet för den löpande redovisningen och är delaktig i såväl bokslutsarbete som förbättring av rutiner och intern kontroll.
I dina arbetsuppgifter ingår bl.a.:
• Ansvar tillsammans med teamet för månads-, kvartals- och årsbokslut för koncernens bolag.
• Löpande redovisning och kontoavstämningar
• Utredningar och analysarbete
• Etablering och upprätthållande av effektiva interna rutiner samt god intern kontroll
• Hantering av moms och skatt samt upprättande av motsvarande deklarationer
Profil
Vi söker dig som nyligen har påbörjat din karriär, men redan har en god grund inom redovisning och ett starkt driv att utvecklas vidare. Du är snabb att sätta dig in i nya system och arbetsuppgifter. Du trivs med att jobba i en roll där du får ta ansvar men också får stöd när det behövs.
Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen inom ekonomi/redovisning eller motsvarande
• Något års erfarenhet av löpande redovisning
• God förståelse för redovisningsflödet
• God analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
• Goda kunskaper i Excel
Du som person
Vi söker dig som är engagerad och har en stark vilja att lära och utvecklas inom redovisning. Du tar ansvar för dina uppgifter, är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt - samtidigt som du är flexibel och lösningsorienterad när förutsättningarna förändras. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har lätt för att samarbeta med andra.
Du erbjuds
Stämmer denna beskrivning in på dig och är du intresserad av att vara med och vidareutveckla vår redovisningsavdelning? Då erbjuder vi ett intressant och givande arbete i ett team som tillsammans är på väg att utveckla och utvecklas i en positiv och engagerad organisation. Kunskapsskolan tillämpar en hybrid arbetsmodell med möjlighet att arbeta både på kontoret och på distans. Vårt kontor ligger i moderna lokaler på Medborgarplatsen i centrala Stockholm.Så ansöker du
Om du tycker detta låter intressant så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Ansökan sker via ShareNodehttps://sharenode.recman.page/job/444335
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Mariann Trollsås Ösund påmariann.oesund@sharenode.se
.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Polisens hemsida. Processen kring detta kommer att förklaras av rekryteraren vid en första intervju.
Om Kunskapsskolan
Kunskapsskolan i Sverige driver grund- och gymnasieskolor under namnen Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. Kunskapsskolans första skolor startade år 2000 och idag går det drygt 14 600 elever i de 30 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. På Kunskapsskolans grund- och gymnasieskolor arbetar vi för att varje elev ska nå så långt som möjligt. Skolorna präglas av en skolkultur med nära relationer mellan elever och medarbetare. I en miljö där varje elev får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas. På Kunskapsskolans huvudkontor arbetar vi mycket nära skolorna för att stötta dem i det viktiga arbete de gör med eleverna varje dag.
Om ShareNode
ShareNode är ett modernt konsultföretag med fokus på affärsstödsfunktioner som erbjuder våra kunder tjänster inom fyra områden delar; nätverk, konsulttjänster, interim och rekrytering. Våra primära fokusområden är ekonomi, lön och HR.
Vi vill se välmående företag och organisationer där människor, teknik och förändring går hand i hand. ShareNode finns till för att underlätta för företagen och dess medarbetare i vardagen och för att hjälpa dem in i framtiden.
Kontaktperson Emma Åslund emma.aslund@kunskapsskolan.se
