Redovisningsekonom till 3stepIT i Linköping!
2026-04-08
Är du en vass redovisningsekonom som älskar analys och vill ta nästa kliv i karriären? Som Redovisningsekonom hos 3stepIT blir du en nyckelspelare i ett drivet team med fokus på kvalitet och spännande utveckling!Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
I rollen som Redovisningsekonom fungerar du som en finansiell partner till verksamheten. Du ansvarar för att säkerställa korrekta och effektiva redovisningsprocesser för den svenska verksamheten, med stort fokus på kvalitet, analys och kontroll. Du kommer att arbeta nära kollegor inom ekonomiteamet och andra avdelningar.
Du erbjuds: Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter, en inkluderande företagskultur och konkurrenskraftiga förmåner. Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete och professionalitet.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett brett spektrum av redovisningsuppgifter, från löpande bokföring till att medverka vid framtagning av bokslut och rapportering, samt att säkerställa efterlevnad av gällande regelverk.
Upprättande av interna och externa finansiella rapporter samt hantering av moms- och arbetsgivardeklarationer och SCB-rapportering.
Medverka vid årsredovisning och fungera som huvudkontakt mot externa revisorer vid årsbokslut.
Genomföra finansiella analyser och utredningar för att säkerställa hög datakvalitet.
Driva förbättringsarbete inom redovisning och säkerställa att rutiner är dokumenterade och aktuella.
Ge finansiellt stöd till övriga avdelningar samt agera back-up vid behov inom kund- och leverantörsreskontra
Vi söker dig som
Minst 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens erhållen på annat sätt.
Har minst 3 års relevant arbetserfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete.
Besitter goda kunskaper inom bokslutsarbete, deklarationer och moms.
Är trygg i att arbeta med systemstöd och digitala lösningar.
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande.
Tidigare arbete i internationella organisationer eller regulatoriskt komplex miljö.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Hjälpsam
Målmedveten
Ordningsam
Prestigelös
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "QSVIBI".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
582 52 LINKÖPING
