Redovisningsekonom med erfarenhet av SAP
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
SJR söker nu en erfaren Redovsiningekonom med erfarenhet av SAP. Uppdraget pågår till juni 2027 med önskad start omgående.Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Som Accounting Professional blir du en del av vår kunds Finance Business Support-team. Här får du möjlighet att arbeta i en modern och expertstyrd redovisningsfunktion med fokus på kvalitet, regelefterlevnad och kontinuerlig utveckling. Vi arbetar ständigt med att optimera våra processer och utveckla vår kompetens.
Ansvarsområden
• Ansvara för aktiviteter i huvudboken enligt lagkrav och interna standarder (IFRS och lokal GAAP).
• Driva månads- och årsbokslut och säkerställa att tidsfrister hålls.
• Upprätta finansiella rapporter och årsredovisningar för juridiska enheter.
• Hantera hela rapporteringsprocessen och externa revisioner.
• Samarbeta med interna team, revisorer och externa tjänsteleverantörer.
• Delta i förbättringsarbete och tvärfunktionella projekt
Lämplig bakgrund
• Universitetsutbildning inom redovisning, ekonomi eller motsvarande.
• Flerårig erfarenhet av löpande redovisning och lagstadgad rapportering, gärna i en komplex organisation.
• God kunskap om IFRS och svensk redovisningslagstiftning.
• Erfarenhet av SAP och MS Office.
• Full professionell språkfärdighet i svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
• Strukturerad och pålitlig med hög noggrannhet.
• Kommunikativ och samarbetsinriktad - en lagspelare som även kan arbeta självständigt.
• Lösningsorienterad och engagerad i att utveckla processer.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Emma Levin. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-03-18.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_796346002-scaled.jpg Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1876". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9752571