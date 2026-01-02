Redovisningsekonom med controllerinslag - ledande hotellkoncern
Vårt uppdrag:
Vill du arbeta med redovisning i en organisation som är känd för sitt starka varumärke och sitt genuina engagemang för människor? Här erbjuds du en verksamhetsnära roll i en välkänd nordisk hotellkoncern där samarbete, omtanke och respekt präglar vardagen, både inom ekonomifunktionen och ute i verksamheten.
Om tjänsten:
Avanzera söker nu en redovisningsekonom till ett längre konsultuppdrag på heltid med start i januari.
Vår kund är en välkänd hotellaktör med verksamhet i hela Norden. Ekonomifunktionen arbetar nära verksamheten och har en central roll i att säkerställa fungerande processer, internkontroll och kvalitet i redovisningen. Kulturen präglas av samarbete, värme och ett gemensamt ansvarstagande.
Kontoret är beläget i centrala Stockholm och erbjuder flextid samt möjlighet att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Du blir anställd hos oss på Avanzera och arbetar som konsult hos vår kund. Vill du veta mer om hur det är att vara konsult hos oss är du varmt välkommen att läsa våra omdömen här: https://www.reco.se/avanzera-ab
Du blir en del av ett engagerat team om åtta personer som tillsammans ansvarar för ekonomin kopplat till ett stort antal hotell. Rollen är tydligt redovisningsnära och kombinerar operativt ansvar med verksamhetsstöd och uppföljning.
Du ansvarar för 11-13 hotell som du följer löpande genom regelbunden dialog och planerade besök ute i verksamheten. Du är hotellets huvudsakliga kontakt i ekonomiska frågor och fungerar som stöd till General Managers, avdelningschefer och servicefunktioner.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
• Supportera hotellen i frågor som rör internkontroll, finansiell kontroll, bokslut, kontering och redovisning
• Ansvara för analys, kvalitetssäkring och genomförande av månads- och årsbokslut
• Genomföra internrevisioner samt följa upp rutiner och arbetssätt
• Utbilda hotellen inom internkontroll, finansiell kontroll och bokslutsprocesser
• Utföra löpande kontroller av periodiserade fakturor och hantera nya leverantörer
• Bidra till förbättringsarbete samt utveckling av processer och rutiner
Du rapporterar till Controller Manager.Bakgrund
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet.
Du har en stabil grund i redovisning och har även arbetat med finansiell uppföljning och controllerrelaterade moment, exempelvis i samband med bokslut, internkontroll eller verksamhetsstöd.
Du är trygg i Excel och van att arbeta i flera olika system. Har du erfarenhet av hotell, restaurang eller annan verksamhetsnära miljö är det meriterande.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av:
• Microsoft Dynamics 365 FO
• General Ledger
• Opera Cloud
• Symphony R&A
Personliga egenskaper:
Du är strukturerad, noggrann och ansvarstagande, och trivs i en roll där redovisning och kvalitet är grunden. Samtidigt är du kommunikativ och pedagogisk, och tycker om att arbeta nära verksamheten och skapa förståelse för ekonomiska frågor.
Du uppskattar en roll där du får kombinera självständigt arbete med många kontaktytor och där ditt arbete gör konkret skillnad i vardagen. Du trivs i en miljö där samarbete, omtanke och respekt genomsyrar vardagen - både inom ekonomifunktionen och ute i verksamheten.Om företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
Hoppas att du snart är en av dem som ger oss ett omdöme. Ersättning
