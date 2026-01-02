Redovisningsekonom/Financial Controller till Uppsala

The Finance Family AB / Controllerjobb / Uppsala
2026-01-02


Nu söker vi en erfaren Redovisningsekonom/Financial Controller som under januari kan kliva in i en interimsroll hos vår kund i Uppsala.

För att lyckas i detta uppdrag har du mycket god vana inom SAP samt av att hantera bokslut i en internationell miljö. Har du dessutom erfarenhet av lagervärdering och produktion är de meriterande.

Dina arbetsuppgifter
• Övergripande kontroll på redovisningen, bokslut samt samarbete med Shared Service Center.
• Som konsult behöver du sätta rutiner och styra samarbetet med Shared Service Center.
• Vissa controllingdelar även om merparten hanteras i en annan roll.

Kravprofil & Kvalifikationer
• Trygg i rollen och kunna arbeta självständigt.
• Gedigen redovisningserfarenhet
• Mycket god vana av SAP
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
The Finance Family AB (org.nr 559341-7321), https://financefamily.se/

Kontakt
Interim & Rekrytering
Patrik Kvarnlind
0738-581010

Jobbnummer
9668060

