Redovisningsekonom / Ekonomiassistent - Växjö
A.R.C Fastighetspartner AB / Ekonomiassistentjobb / Växjö Visa alla ekonomiassistentjobb i Växjö
2026-01-09
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A.R.C Fastighetspartner AB i Växjö
, Älmhult
, Osby
, Kalmar
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Är du vår nästa ekonomassistent?
Vill du arbeta brett med ekonomi i en organisation där ordning, driv och arbetsglädje är självklara delar av vardagen? Vi söker nu en ekonomassistent till vår ekonomifunktion - en roll där du får ta ansvar, växa med uppgifterna och vara en viktig del av teamet på A.R.C Fastighetspartner.
Om A.R.C
A.R.C Fastighetspartner grundades 2020 och har vuxit snabbt. I dag är vi över 115 medarbetare på 14 kontor runt om i landet. Vi arbetar med hela fastigheten - teknisk och ekonomisk förvaltning, drift och service - och skapar långsiktiga och hållbara lösningar för våra kunder.
Hos oss präglas kulturen av arbetsglädje, ansvar och samarbete. Vi tror på att utvecklas tillsammans och ge medarbetare stort förtroende och frihet under ansvar.
Om rollen
Som ekonomiassistent arbetar du nära vår ekonomifunktion och stöttar i det löpande arbetet med bolagets ekonomiprocesser. Du bidrar till ordning, kvalitet och struktur i ekonomin och är en viktig del i att säkra ett träffsäkert beslutsunderlag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leverantörs- och kundreskontra
Löpande bokföring och avstämningar
Hantering av utlägg, reseräkningar och betalningar
Stöd i månads- och årsbokslut
Administration kopplad till ekonomi- och fakturaflöden
Bidra till att utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner
Vem är du?
Du är noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta serviceinriktat internt i organisationen. Du tar ansvar för dina uppgifter och gillar när saker blir rätt och klara i tid.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
God vana av ekonomisystem och Excel
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Strukturerat arbetssätt och öga för detaljer
God kommunikativ förmåga och en positiv inställning
Erfarenhet från liknande roll inom ekonomi eller redovisning är meriterande.
Vi erbjuder dig
En vardag med varierade uppgifter och kunniga kollegor
Goda möjligheter till kompetensutveckling och nästa steg i karriären
Flexibla arbetssätt och bra balans mellan arbete och fritid
En kultur där engagemang, ansvar och gemenskap är centraltPubliceringsdatum2026-01-09Så ansöker du
Tillträde enligt överenskommelse. Urval sker löpande - skicka din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att ta nästa steg tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A.R.C Fastighetspartner AB
(org.nr 559268-0739), https://arcfast.se/
350 33 VÄXJÖ Arbetsplats
A R C Fastighetspartner AB Jobbnummer
9676812