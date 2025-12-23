Redovisningsekonom 75-100 %

Ekonomikonsulterna Roslagen AB / Redovisningsekonomjobb / Täby
2025-12-23


Vi är ett företag som sitter i nyrenoverade lokaler i Arninge. För mer info besök www.ekonomikonsulterna.com. Vi söker en ny redovisningskonsult till vårt team.
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande uppgifter, helst erfarenhet från redovisningsbyrå. Vi lägger stor vikt vid din personlighet. För att passa i rollen krävs det att du är driven, engagerad och du gillar att ta ansvar. Trivs du i det mindre företaget och är van att arbeta självständigt samtidigt som du förstår vikten i ett gott samarbete med kollegor.
Du är noggrann, ambitiös och arbetar gärna mot deadlines. Du är positiv och har en passion för ekonomi. Hos oss arbetar du med allt från löpande redovisning, löner, kontoavstämningar, månadsavstämningar till årsbokslut för olika bolagsformer.
Om du har arbetat i Björn Lundéns program tidigare är det meriterande, men inget krav.
Skriv gärna sysselsättningsgrad och from när du finns tillgänglig. Inkom med ansökan omgående då vi kommer att börja intervjua löpande.
Hos oss kommer du att främst arbeta med:
• Årsredovisningar
• Avstämningar och månadsbokslut
• Löpande bokföring
• Löner
• Moms- och skattedeklarationer
• Rådgivning till våra kunder
• Andra förekommande arbetsuppgifter som redovisningskonsult

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: camilla@ekonomikonsulterna.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningsekonom".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ekonomikonsulterna Roslagen AB (org.nr 556956-3223), http://www.ekonomikonsulterna.com
Tumstocksvägen 1 (visa karta)
187 66  TÄBY

Kontakt
Camilla Hjärtfalk Ahlstedt
camilla@ekonomikonsulterna.com
0855809221

Jobbnummer
9661926

