Redovisningsekonom
Höganäs kommun Kommunledningskontoret / Redovisningsekonomjobb / Höganäs
2025-11-13
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Kommunledningskontoret (KLK) är en av kommunstyrelsens förvaltningar och ansvarar för att leda och samordna en mängd olika kommunövergripande uppdrag. Förutom att strategiskt styra och samordna kommunens projekt är uppdraget att vara det ultimata stödet för kommunens sju förvaltningar. Att se behov, analysera, skapa förutsättningar, komma med förslag och utmana kring saker och ting som är viktiga för kommunen, koncernen och för vår samhällsutveckling. Allt genomförs med kvalité, hjärta och en nypa attityd.
Kommunledningskontoret består av kommunkansli, HR-, ekonomi, IT-, kommunikations-, utvecklings- och hållbarhetsavdelningen samt exploaterings- och näringslivsavdelningarna.
Vill du jobba med redovisning i en spännande och omväxlande miljö där vi ständigt strävar efter att tänka nytt? Och dessutom få göra det tillsammans med ett gäng härliga kollegor? Då har vi jobbet för dig! Vi söker nu en engagerad och driven redovisningsekonom till redovisningsenheten på ekonomiavdelningen.
Kommunens ekonomiavdelning är en del av kommunledningskontoret. Avdelningens uppdrag är att leda kommunens ekonomiprocesser. Du kommer att tillhöra avdelningens redovisningsenhet, vars uppgift är att leverera kvalitativt stöd och analyser, inom redovisningsområdet, till kommunens förvaltningar. Enheten ansvarar även för kommunens affärs- och uppföljningssystem.
Genom att vara en del av redovisningsenheten får du möjlighet att delta i arbetet med att utveckla kommunens redovisningsprocesser, säkerställa efterlevnad av gällande lagar och rekommendationer inom redovisningsområdet och bereda möjlighet för ett effektivt arbetssätt. Du kommer att jobba tätt ihop med kollegorna på ekonomiavdelningen för att leverera service på hög nivå i koncernen.
Arbetsuppgifterna innebär att du kommer ingå i enhetens reskontrateam, med fokus på anläggningsreskontran. Du kommer också att arbeta med löpande bokföring, kontoanalyser och redovisning och deklaration av moms. Du kommer att delta i delar av bokslutsprocessen med bland annat avstämningar och arbeta med bokföring i kommunens mindre bolag. Utöver detta ingår det i rollen att stötta verksamheten i redovisnings- och systemfrågor. Vi söker därför dig som är en vass redovisare med systemintresse, som vill fortsätta utveckla effektiva redovisningsprocesser tillsammans med oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi eller för rollen relevant utbildning, med fördel inriktning inom redovisning. Du har god systemvana och goda kunskaper inom Excel. Du har en god analytisk förmåga och förståelse för ekonomiprocesser. Tidigare erfarenhet av att arbeta med kommunal redovisning är meriterande.
För att trivas i rollen som redovisningsekonom är du självgående, initiativtagande och strukturerad. Du är nyfiken och tar dig gärna an nya arbetssätt och provar gärna nya lösningar. Du trivs i en arbetsmiljö som ständigt utvecklas. Du är analytisk och noggrann och planerar och organiserar ditt arbete effektivt. Du tycker om att samarbeta och lösa problem tillsammans med andra. Du är kommunikativ och trivs i en miljö med många kontaktytor. Du kan presentera redovisningsfrågor på ett pedagogiskt sätt, både muntligt och skriftligt.
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
