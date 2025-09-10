Redovisningsekonom
För kunds räkning söker vi nu en erfaren redovisningsekonom. Vår kund är ett väletablerat bolag som verkar i en dynamisk miljö och erbjuder en stimulerande arbetsplats med utrymme för utveckling och samarbete.
Om rollenSom redovisningsekonom kommer du att arbeta brett med redovisning från ax till limpa. Du blir en viktig del av ekonomiteamet och ansvarar bland annat för:
Löpande redovisning
Deklarationer
Månadsbokslut
Delta i årsredovisning
Aktivt bidra till vidareutveckling av processer och rutiner
Rollen är varierande och ger möjlighet att både arbeta självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du har även möjlighet att arbeta hemifrån någon dag i veckan.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har några års erfarenhet av redovisning och är bokslutssjälvständig. Vidare ser vi att du har god analytisk förmåga med ett stort intresse för siffror och samband.
Utöver detta har du god systemvana, gärna från större affärssystem. Vi ser även att du har goda kunskaper i Excel.
Som person söker vi dig som är prestigelös till ditt sätt, med en hög dos noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet.
Vi erbjuder En bred och utvecklande roll med stort eget ansvar
Härliga kollegor och en stöttande arbetsmiljö
En arbetsplats där samarbete, utveckling och engagemang värdesätts högt
