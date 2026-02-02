Redovisningsekonom - Deltid

Sway Sourcing Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2026-02-02


Vi söker en redovisningsekonom för ett konsultuppdrag hos en aktör inom ekonomi- och redovisningstjänster.
I uppdraget går du in och stöttar upp i den löpande leveransen med ansvar för ett antal mindre kunduppdrag. Fokus ligger på att hantera en tillfällig arbetsbelastning och bidra till att komma ikapp med bokföring, avstämningar och bokslutsrelaterade moment. Uppdraget genomförs på distans, vilket innebär att du kan utgå från valfri ort i Sverige.

Publiceringsdatum
2026-02-02

Kvalifikationer
Några års erfarenhet som redovisningsekonom eller i liknande roll

God vana av Fortnox

Självständig i löpande redovisning, avstämningar och bokslutsarbete

Förmåga att stötta och samarbeta med kollegor, inklusive mer juniora medarbetare

Tillträde och ansökan:
Startdatum: så snart som möjligt
Slutdatum: Augusti 2026. Möjlighet till förlängning
Omfattningen: 50%
Ort: på distans
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Sista dag att ansöka är 2026-08-01
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Olaus Magnus väg 44 (visa karta)
121 38  JOHANNESHOV

Arbetsplats
Sway Sourcing

