Redovisningsassistent Intersport
Intersport AB / Ekonomiassistentjobb / Mölndal Visa alla ekonomiassistentjobb i Mölndal
2025-12-11
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
, Göteborg
, Partille
, Kungsbacka
, Alingsås
På INTERSPORT arbetar vi tillsammans som ett team där våra medarbetares engagemang och passion är avgörande för att vi ska nå hela vägen. Tillsammans skapar vi köpupplevelser i världsklass och inspirerar till ett hållbarare liv!
Intersports ekonomifunktion skall genom personlig service och specialiserad kompetens stödja verksamheten genom att effektivt hantera de transaktionella flödena samt skapa kontroll och ekonomisk insikt för hela organisationen.
Är du redo att ge dig in i matchen?
Anställningsvillkor: Vikariat, heltid
Period: januari 2025 t.o.m. 30 september 2026
Din nya roll
Som Redovisningsassistent kommer du kvalitetssäkra intern- och externredovisningen för bolagen inom Intersport-koncernen. Arbetet innefattar följande:
Registrering av leverantörsfakturor
Koppling av fakturor mot orders
Kontering och kostnadsställesallokering
Hantering av betalningar
Fakturering till föreningar och företagskunder
Support mot butik och leverantör
Avstämning av bankkonton

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning om minst två år inom ekonomi och redovisning. Du behärskar Excel och vi ser det meriterande om du har tidigare erfarenhet.Dina personliga egenskaper
Rollen kräver någon som är noggrann, trivs med att arbeta på områden som kräver uppmärksamhet på detaljer och upprätthållandet av kvalitet och normer. Arbetet innefattar problemlösning och vi ser att du har god IT-vana.
För att passa in i rollen behöver du även ha god samarbetsförmåga där du arbetar bra med andra människor och hjälper till när det behövs. Du delar vår värdegrund och vet att man når mål bäst tillsammans som ett team! Vidare ser vi dig bidra till utveckling av processer och allmänt förbättringsarbete för hela ekonomifunktionen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intersport AB
(org.nr 556079-2847), http://www.intersport.se Arbetsplats
Intersport Sverige Kontakt
Frida Ahlstrand frida.ahlstrand@intersport.se Jobbnummer
9638567