Redovisningsansvarig, Arta Plast AB
2026-02-25
Redovisningsansvarig till spännande tillverknings- och utvecklingsbolag.
Vi söker dig som är intresserad av en viktig uppgift på ett snabbväxande innovationsföretag. Inom våra två verksamhetsområden Arta Medical och Arta Pack utvecklar och producerar vi hållbara förpackningar och avancerade medicintekniska produkter. Tjänsten består i att ansvara för företagets redovisning och lönehantering.
I arbetsuppgifterna ingår även att bistå företagets chefer med personaladministration så som bevakning av lagstiftning och ändringar i kollektivavtal. Du kommer också ansvara för ekonomisk rapportering gentemot myndigheter och ha ett applikationsansvar för vissa av våra IT-systemstöd.
Du bör ha en högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom redovisning med flera års erfarenhet som Redovisningsekonom samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Du bör ha en grundläggande kunskap om lönehantering och kollektivavtal samt regler och lagar rörande personaladministration.
Erfarenhet av koncernredovisning och K3 regelverket är meriterande. Så är även erfarenhet av förändringsarbete inom digitaliseringsprocesser.
Du kommer rapportera till företagets Ekonomichef.
Erbjudande
På Arta Plast får du en nyckelroll nära produktion och utveckling med korta beslutsvägar. Du påverkar ekonomiprocesserna i hela bolaget. Arbetet spänner över våra affärsområden Arta Medical och Arta Pack. Vår moderna miljö är certifierad enligt ISO 13485 medicinteknik och FSSC 22000 livsmedelssäkerhet. Vi kombinerar problemlösarmentalitet med korta beslutsvägar. Hos oss bidrar du till hållbara förpackningar och avancerade medicintekniska produkter. Rollen ger stark utveckling inom digitalisering och systemförvaltning. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, friskvårdsbidrag och marknadsmässig ersättning. Placering är i natursköna skärgårdskommunen Tyresö strax söder om Stockholm.
Om Arta Plast AB
Arta Plast AB är ett av Sveriges ledande företag inom tillverkning och utveckling av formsprutade plastdetaljer. Inom företaget har vi samlat en stor kompetens inom produktion och produkt¬utveckling som tillsammans med en genuin problemlösarmentalitet gör att vi kan erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga produkter.
Företagets är aktiv inom två affärsområden; livsmedels¬förpackningar och medicin¬tekniska produkter. Produktpaletten består främst av egen¬utvecklade produkter men vi har även uppdrag som underleverantörer till en rad välkända företag. Huvuddelen av företagets produktion går på export.
Läs mer om oss på www.artaplast.se.Publiceringsdatum2026-02-25
Om Addilon
Rekrytering och uthyrning av rätt chefer och specialister inom främst teknik, försäljning, inköp och logistik i Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Chicago.
Enligt överenskommelse.
