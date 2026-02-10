Redovisningsansvarig
På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Vi erbjuder flexibilitet i arbetet, men uppskattar att de flesta av oss gärna väljer att vara på plats tillsammans. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt.
Derome Fastighet
Känner du igen dig i att du både gillar analys och klassiskt ekonomiarbete?
Gillar du att utveckla arbetssätt i ekonomisystem och skapa hög kvalitet i redovisningen?
Vill du ha en roll där du arbetar nära verksamheten?
På Derome Fastighet arbetar vi långsiktigt med att äga, förvalta och utveckla fastigheter inom Deromekoncernen.
Vi är ett företag som värnar om samarbete, kvalitet och arbetsglädje - och där du får vara med och bidra till vår fortsatta utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Analysarbete och ekonomisk uppföljning av våra fastigheter
• Årsbokslut, deklarationer och budgetarbete
• Löpande redovisning inklusive bokföring, avstämningar och rapportering
I rollen arbetar du nära verksamhetens alla avdelningar och du har ett helhetsansvar för att ekonomisk rapportering och information håller hög kvalitet. Du hanterar det dagliga arbetet i vårt ekonomisystem och bidrar till att utveckla arbetssätt och processer.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av redovisning och bokslutsarbete
• God systemvana och intresse för digitala verktyg
Vi tror att du har ett genuint intresse för både analys och ekonomi och att du trivs med att arbeta strukturerat, noggrant och med stort ansvar. Ett intresse för fastighetsbranschen gör att du kommer trivas extra bra hos oss, och har du tidigare erfarenhet från branschen är det meriterande - men inget krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig - vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!
Derome Fastighet är en nära hyresvärd för långsiktiga relationer. Vi bygger, utvecklar och förvaltar både bostäder och lokaler att hyra. I vårt fastighetsbolag finns idag cirka 2100 lägenheter och cirka 20 000 m2 lokalyta för uthyrning. Hos oss blir du en del i teamet av duktiga fastighetsskötare där service och långsiktighet är vår nyckel till framgång. Ersättning
