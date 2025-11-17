Recruiting Assistant till Bravura
Bravura Sverige AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-11-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du kombinera studier med praktisk erfarenhet inom rekrytering? Som Recruiting Assistent hos Bravura får du en flexibel deltidsroll där du stöttar våra rekryterare i det dagliga arbetet. Du blir en viktig del av processen - från CV-urval och search till telefonintervjuer och referenstagning. Rollen ger dig stort eget ansvar, möjlighet att påverka och chansen att utvecklas i en dynamisk miljö!
Arbetsuppgifter Som Recruiting Assistent är din huvudsakliga uppgift att stötta rekryterare i det dagliga arbetet. Vad som är mest prioriterat kan skifta från dag till dag, ibland även från timme till timme. I arbetsuppgifterna ingår att göra CV-urval, searcha, hålla telefonintervjuer och referenstagning. Under semesterperioder kan du ges möjlighet att vikariera i hela rekryteringsprocesser och uppdrag. Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetodik och du erbjuds en gedigen introduktion.
Du har ett stort eget ansvar och har därmed goda möjligheter att påverka både din och Bravuras utveckling. Arbetet är på deltid, ca 8-16 h per vecka och du kombinerar tjänsten med heltidsstudier under terminerna.
Vem är du? Pågående universitetsutbildning på heltid, med minst ett år kvar till examen
Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift, på både svenska och engelska
Erfarenhet i en liknande roll inom rekrytering och/eller branschen är meriterande
Vi tror på människors potential att utvecklas. Med rätt inställning och engagemang finns det egentligen inga begränsningar för vad du kan uppnå. I kombination med ett professionellt och affärsmässigt agerande, intresse för kunskap och utveckling samt ett föredömligt agerande gentemot andra i din omgivning så har du goda förutsättningar att lyckas.
Givetvis delar du våra värderingar: flit, mod och lyhördhet!
Om Bravura
Vi jobbar med rekrytering och bemanning inom tjänstemannaområdet, men framför allt jobbar vi med människor. Vårt uppdrag är att matcha rätt personer med rätt företag - och hjälpa dem att utvecklas.
Hos oss gäller "employees first - clients second". Genom att fokusera på våra medarbetare vet vi att vi skapar värde för både kunder och kandidater. Som anställd får du ta del av bland annat träning på arbetstid, hälsocoaching, inspirationsföreläsningar, resor och mycket mer.
Våra värdeordFlit - Vi har driv, ambition och gör alltid det lilla extra.
Lyhördhet - Vi är nyfikna, engagerade och ser oss som en del av laget.
Mod - Vi vågar tänka nytt, gå egna vägar och lära av våra misstag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se/ Arbetsplats
Join Bravura Kontakt
Anna Messa anna.messa@bravura.se +46 790670630 Jobbnummer
9609164