Recreation Instructor
2025-09-27
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
About this vacancy
Vikariat Fritidspedagog t.o.m juni 2026:
Vill du jobba i en internationell miljö med tydlig pedagogisk vision?
IES Södertälje öppnade i Augusti 2017 åk 4-8 . Idag är vi ca 88 medarbetare och 790 elever från F-9. På IES Södertälje fokuserar vi på gemenskap och på en skolmiljö uppbyggd på våra IES värdegrundar: Tvåspråkighet, en lugn och trygg skolmiljö, och höga akademiska förväntningar.Publiceringsdatum2025-09-27Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta för att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån elevernas behov, intresse och erfarenheter men också utmana dem genom att inspirera till nya kunskaper. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du fritidsverksamheten. Du kommer att ha ett nära samarbete med vår fritidsansvarig.
Som fritidsledare hos oss ska du också arbeta för att erbjuda våra elever en meningsfull fritid genom att uppmuntra till social gemenskap och att stärka grupprelationer.Kvalifikationer
Du är väl förtrogen med läroplanen och andra styrdokument inom skolområdet och du har god förmåga att arbeta mot uppsatta mål för att utveckla kvalitén på fritidshemmet. Du är nyfiken, kreativ och du kan inspirera och motivera dina kollegor i arbetslaget.
Som person är du trygg och stabil och duktig på att skapa goda relationer med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare. Du är klar och tydlig i din kommunikation och har förmåga att motivera och entusiasmera elever till att ta till sig ny kunskap. Du jobbar också systematiskt med kvalite inom fritidshemmet och tycker det är interessant och engagerande med systematiskt kvalitesarbetet.
Är du en person som strävar framåt samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och vårdnadshavare? Älskar du att se elever lyckas och att spela en viktig roll för deras framgång? Då kan du vara den vi söker.Välkommen med din ansökan på vår hemsida: apply.engelska.se/staff.recruitment.sodertalje@engelska.se
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndighetenand from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
