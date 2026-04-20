Receptionsansvarig
2026-04-20
Vi söker en Receptionsansvarig som vill vara en nyckelperson i vår dagliga drift och som trivs med att både leda och själv arbeta praktiskt i receptionen. Vår verksamhet är öppen året runt, inklusive helger och röda dagar, och vi söker dig som vill vara nära gästerna och driften - inte bara styra den på distans.
Om rollen
Som Receptionsansvarig har du ett operativt huvudansvar för receptionens dagliga arbete. Du leder teamet i det löpande arbetet, men är också själv aktiv i driften med egna pass i receptionen. Du säkerställer att rutiner följs, att bemötandet håller hög kvalitet och att arbetet flyter smidigt. Rollen rapporterar till Boknings- och Receptionschef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbeta operativt i receptionen med egna pass och vara en del av det dagliga gästflödet.
Ansvara för bemanning, arbetsfördelning och drift under dina arbetspass.
Hantera schemaändringar från 6 veckor innan (grundschema läggs av Receptionschef).
Arbeta enligt roterande schema på roterande dagar, inklusive helger och röda dagar.
Introducera nya rutiner och säkerställa att teamet följer dem.
Hantera mer komplexa gästärenden och klagomål.
Följa upp kassahantering, in- och utcheckningar samt dagliga rapporter.
Samverka med städ, restaurang och övriga avdelningar för att säkerställa smidiga gästflöden.
Bidra till utveckling av rutiner och arbetsprocesser.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av arbete i reception, gärna med ledande eller samordnande ansvar.
God organisatorisk förmåga och trygghet i att leda andra i det dagliga arbetet.
En serviceinriktad, lösningsfokuserad och stresstålig personlighet.
God kommunikationsförmåga.
Körkort (krav).
Erfarenhet av bokningssystem (meriterande), gärna VisBook.
Vi erbjuder
En operativ roll där du både leder och arbetar praktiskt i driften.
Möjlighet att påverka och utveckla rutiner och arbetssätt.
En arbetsplats med engagerade kollegor och fokus på gästupplevelsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena Klosterhotell AB
(org.nr 556266-1792)
Lasarettsgatan 3 (visa karta
)
592 30 VADSTENA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vadstena Klosterhotel Kontakt
Rekryterare
Matilda Johansson matilda.johansson@klosterhotel.se 0735400784 Jobbnummer
9865578