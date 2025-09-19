Receptionist till Per Jansson Fastighetsförmedling
Academic Work Sweden AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-09-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Brinner du för att skapa en välkomnande atmosfär och ge service i världsklass i en bred och varierande roll? Ta då chansen och sök rollen som receptionist och bli en del av Per Jansson Fastighetsförmedling där du blir ansiktet utåt och agerar spindeln i nätet!
OM TJÄNSTEN
Som receptionist hos Per Jansson Fastighetsförmedling är du den första personen besökarna möter - du är deras ansikte utåt och en viktig länk mellan externa besökare och interna kollegor. Det här är en varierad roll där du får ta mycket eget ansvar och vara med och skapa en trivsam och välfungerande arbetsmiljö.
Du kommer bland annat att:
• Ta emot och välkomna besökare och kollegor
• Boka och förbereda möten, både stora och små
• Se till att konferensrummen är i ordning inför och efter möten
• Hålla kontoret snyggt och organiserat
• Beställa kontorsmaterial och fylla på vid behov
• Hjälpa mäklarna med enklare administrativa uppgifter
• Assistera vid tillträden och slutuppgörelser
• Arbeta med och uppdatera deras kundregister
I din vardag ingår också praktiska uppgifter som att se till att kaffemaskinen fungerar, att det finns förbrukningsvaror på plats, att diskmaskinerna töms och att mötesrum återställs efter användning. Varje vecka ansvarar du även för att byta handdukar, ta hand om återvinning och arkivera dokument.
Kort sagt - du är en nyckelspelare i att få kontoret att fungera smidigt varje dag.
Du erbjuds
• Ett engagerande arbete med varierande uppgifter inom fastighetsbranschen
• En plats i ett positivt och professionellt team
• En långsiktig anställning
VI SÖKER DIG SOM
• Tidigare arbetat i en koordinerande- och serviceinriktad roll
• Besitter goda kunskaper i svenska och engelska, då arbetet sker på båda språken
• Trivs i en omväxlande roll med många bollar i luften
För att trivas och lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Du är en glad, positiv och utåtriktad person som tycker om att möta människor. Du har ett genuint engagemang för dina arbetsuppgifter och brinner för att ge service i världsklass - både till externa besökare och till dina kollegor. Du är självgående och tar egna initiativ för att få saker gjorda på ett effektivt sätt, samtidigt som du har en god struktur och är noggrann i ditt arbete. Din sociala kompetens gör att du lätt kommunicerar med människor från olika bakgrunder och bidrar till en varm och välkomnande atmosfär på kontoret. Dessutom har du ett öga för detaljer och ser till att allt flyter på smidigt och blir rätt från början.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Per Jansson Fastighetsförmedling AB startades 1994 av Per Jansson, som fortfarande aktivt arbetar som mäklare. Idag har företaget ett tiotal anställda, de flesta registrerade fastighetsmäklare med många års erfarenhet och stora kontaktnät. De är i huvudsak inriktade på våningar i Stockholms innerstad, företrädesvis Östermalm, och välbelägna villor nära Stockholm. I varje genomförd bostadsaffär över åren har de arbetat för att både säljare och köpare ska bli riktigt nöjda. Det är en av anledningarna till att de har många återkommande kunder. Eller att kunder kommer till dem på rekommendation. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114635". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9516390