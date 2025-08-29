Receptionist till Ottobock Care
Otto Bock Scandinavia AB / Receptionistjobb / Nyköping Visa alla receptionistjobb i Nyköping
2025-08-29
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Otto Bock Scandinavia AB i Nyköping
, Norrköping
, Katrineholm
, Södertälje
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vi söker en Receptionist - Välkommen till Ottobock!
Om ossOttobock Care är en av Sveriges största ortopedtekniska verksamheter med center på 20 orter runt om i Sverige och utgör tillsammans en del av Ottobock, en av världens ledande leverantörer inom ortopedteknik. Vi tar emot patienter via remiss såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Utifrån våra unika samarbeten med medicinsk personal, patienter, anhöriga, brukarorganisationer och leverantörer är vår ambition att kunna erbjuda marknadens bästa möjliga helhetslösning för våra patienter och kunder. Vi vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv - oavsett var du hittar oss, delar vi samma mission: Vi hjälper människor att bibehålla eller återfå sin rörelsefrihet.
Ottobock Care i Nyköping är en del av Ottobock Care Sverige AB. Vi har avtal med Region Sörmland för att bedriva Ortopedteknisk verksamhet. I Nyköping är vi 8 medarbetare, stolta över vår breda kompetens och vårt effektiva arbetssätt. Arbetskulturen är öppen och inkluderande, ärlig och förtroendefull, med tydliga förväntningar på att alla tar ansvar och initiativ. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, trivas och ha roligt på jobbet.
Vi jobbar med de flesta förekommande ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster. Allt ifrån inlägg och skor till korsetter och proteser. Arbetet bedrivs i nära samarbete med sjukvården genom bl.a. teamsamverkan. Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Som receptionist hos oss på Ottobock Care i Nyköping är du vår första kontakt med Lasarettets vårdavdelningar. Du tar emot bokade patienter och inkommande telefonsamtal samt utför administrativt arbete såsom tidsbokningar, kassahantering, fakturering, arkivering, packar upp post och varor. Periodvis är det hög arbetsbelastning som kräver en god förmåga att hantera många arbetsuppgifter effektivt med bibehållen hög kvalitet och service och ett professionellt bemötande.
Vi erbjuder
Arbetet är roligt och varierande och du får tillsammans med engagerade medarbetare vara med och göra positiv skillnad för våra medmänniskor.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Nyköping. Arbetstider enligt schema, dagtid. Tillträde till tjänsten är omgående enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal vilket innebär att du omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Resor i tjänsten kan förekomma.
Du erbjuds ett gediget förmånspaket som bland annat innebär en årlig bonus enligt vår bonuspolicy, friskvårdsbidrag, personalrabatter på befintliga produkter inom företaget, semesterrätt enligt vår lokala semestertrappa.
Om dig
Du som söker har minst gymnasiekompetens. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete i en reception eller expedition, inom sjukvården. Det innebär att du är van vid administrativt arbete, t ex hantering av remisser och fakturering, och att samtidigt dagligen hantera inkommande och utgående telefonsamtal. Du har en god datavana och är van att arbeta olika system. Du behärskar svenska i såväl tal som skrift.
Som person är du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer samtidigt som du har förmågan att fokusera på rätt saker. Du tar självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter, driver på dina egna processer och ser till att slutföra dem. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete samtidigt som du håller deadlines. I samarbete med andra bidrar du med kunskap och erfarenhet samtidigt som du är lyhörd och respektfull och ser till gruppens bästa.
Ansökan Sista ansökningsdag 2025-09-21.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta Niclas Nyhlén, Verksamhetschef, niclas.nyhlen@ottobockcare.se
.
Urvalsprocessen sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ovan datum.
Besök gärna våra hemsidor för mer information: www.ottobockcare.se
| www.ottobock.se
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats, fri från diskriminering oavsett var i vår organisation du arbetar. Vi uppmuntrar olikheter och tillåter människor att ha olika erfarenheter, uttryckssätt och synsätt. Mångfald leder till nytänkande och vi anser att det utvecklar vår företagskultur och vårt sätt att arbeta till det bättre.
Vi genomför standardiserade och likvärdiga rekryteringsprocesser. Alla sökande bedöms rättvist utan hänsyn till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller någon annan egenskap som skyddas av tillämplig lag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Otto Bock Scandinavia AB
(org.nr 556107-7842), https://www.ottobock.com/sv-se/om-ottobock Arbetsplats
Ottobock & Ottobock Care Kontakt
Niclas Nyhlén niclas.nyhlen@aktivortopedteknik.se Jobbnummer
9481786