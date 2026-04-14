Receptionist till kund i Gävle
Valora bemanning AB / Receptionistjobb / Gävle
2026-04-14
Vi har en kund inom offentlig sektor i Gävle som söker receptionist till Internservice och lokalstöd. I rollen arbetar du självständigt med stort eget ansvar och är en central stödfunktion inom verksamheten. Du är ofta den första kontakten för besökare, medarbetare och externa aktörer, vilket ställer höga krav på ett professionellt bemötande - även i socialt utsatta och känsliga situationer.
Tjänsten kombinerar service, administration och samordning inom flera verksamhetsområden.

Publiceringsdatum: 2026-04-14

Dina arbetsuppgifter
Besöksmottagning och service
Hantering av post, leveranser och intern logistik
Resurshantering och utlåning
Administrativt stöd och arbete i e-tjänster
Systemadministration i verksamhetssystem
Arbetstid:
18 maj till 28 augusti
100%
Mån-Fre
Vi söker dig som har:
Gymnasieutbildning inom ekonomi, handel/administration eller YH-utbildning inom administration/reception
God administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt
Hög digital kompetens och vana att arbeta i flera system samtidigt
Erfarenhet av Officepaketet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Förmåga att hantera sekretess och arbeta rättssäkert
Meriterande:
Erfarenhet av Treserva
Erfarenhet av arbete inom offentlig eller politiskt styrd verksamhet
Erfarenhet av bemötande i utsatta situationer
Utbildning i lågaffektivt bemötande
Som konsult hos oss får du:
ett spännande uppdrag i en engagerad verksamhet
stöd från en dedikerad konsultchef
konkurrenskraftig ersättning
hjälp med resa och boende vid behov
Om Valora Bemanning
Valora Bemanning är ett bemannings- och rekryteringsföretag specialiserat inom vård och omsorg. Vi samarbetar med kommuner, regioner och privata vårdgivare över hela Sverige för att säkerställa rätt kompetens på rätt plats.
Vår ambition är att skapa långsiktiga relationer med både konsulter och uppdragsgivare genom kvalitet, tillgänglighet och personlig service. Som konsult hos oss får du en trygg arbetsgivare, nära kontakt med din konsultchef och goda villkor.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vid frågor kontaktaInfo@velorastaffing.com
Välkommen att bli en del av Valora Bemannings konsultteam!
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: Yasmin@velorastaffing.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157)
803 11 GÄVLE
