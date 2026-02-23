Receptionist till Fors Golf!
Fors Golf AB / Receptionistjobb / Haninge Visa alla receptionistjobb i Haninge
2026-02-23
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fors Golf AB i Haninge
Vi söker nu en serviceinriktad och engagerad receptionist till vår golfklubb. Är du social, strukturerad och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Som receptionist är du klubbens ansikte utåt och en viktig del av vår dagliga verksamhet. Arbetet innebär både vardags- och helgarbete. Dina arbetsuppgifter
Svara i telefon och hantera bokningsförfrågningar
Ta emot och välkomna gäster
Svara på e-post
Arbeta i GIT (Golfens IT-system) bokningssystem
Enklare städning av receptions- och klubbmiljöKvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
B-körkort
God datorvanaDina personliga egenskaper
Serviceinriktad och positiv
Ansvarstagande och noggrann
Självständig men också en lagspelare
Flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Gärna golfintresseradÖvrig information
Vi ser gärna sökande över 20 år, då tjänsten innebär självständigt ansvar och varierande arbetstider.
Tillträde enligt överenskommelse. Vår säsong drar igång mars/april och sträcker sig in i november (beroende på vädret).
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi tar endast emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: info@forsgolf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fors Golf AB
(org.nr 556740-6995), https://forsgolf.se/
Vitsåvägen 2 (visa karta
)
137 91 VÄSTERHANINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fors Golf AB Jobbnummer
9758295