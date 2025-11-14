Receptionist till Electrolux
2025-11-14
Vill du arbeta i en social och dynamisk miljö där du är ansiktet utåt för ett globalt företag? Electrolux söker nu en serviceinriktad receptionist till sitt kontor på Kungsholmen. Du blir en del av ett team som tillsammans ansvarar för att skapa en välkomnande och professionell upplevelse för besökare och medarbetare.
OM TJÄNSTEN
Som receptionist är du Electrolux ansikte utåt och den första kontakten för våra gäster och besökare. Du säkerställer en smidig och positiv upplevelse, hanterar administrativa uppgifter och bidrar till en god arbetsmiljö. I receptionen kommer man att arbeta i team om tre, och själva arbetsuppgifterna kommer att variera och kräver ett flexibelt förhållningssätt - vissa dagar är lugnare medan andra är mer intensiva. . Vi ser gärna att du är en person som gillar att arbeta i team, är hjälpsam och serviceinriktad. Rollen passar dig som är utåtriktad och trygg i sociala sammanhang.
Du erbjuds
• En spännande arbetsmiljö hos ett globalt företag
• Möjlighet att utvecklas inom service och administration
• Ett långsiktigt uppdrag med chans till förlängning
• Stöttning från Academic Work under hela uppdraget
Dina arbetsuppgifter
• Välkomna och registrera besökare
• Hantera inkommande samtal och e-post
• Koordinera catering och leveranser
• Planera och koordinera konferenser och möten - säkerställa att lokaler, teknik och service fungerar smidigt
• Andra förekommande administrativa uppgifter
VI SÖKER DIG SOM
• Har flytande kommunikationsförmåga i både svenska och engelska
• Serviceinriktad och professionell attityd
• Är social, kommunikativ och trivs med att möta människor
• Grundläggande kunskaper i Microsoft Office-paketet samt enklare systemvana
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av receptionsarbete eller annan typ av service
• Erfarenhet av att arbeta med bokningssystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Respektfull
• Stesstolerant
• Tillmötesgående
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal
