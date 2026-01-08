Receptionist till Aqua Dental Täby
2026-01-08
Hej blivande receptionist-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi ca 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel, fördelat på 37 kliniker, fyra tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Som receptionist på Aqua Dental Täby kommer du bli en del av ett duktigt team på och jobba på en modern klinik i Täby Centrum. Här erbjuds ett stort utbud av behandlingar från allmäntandvård till kut- och specialisttandvård. På kliniken kommer du att jobba nära dina kollegor där du kommer få stöttning i det dagliga arbetet samt i din professionella utveckling. Du har i denna roll möjlighet att vara med och påverka din arbetsdag samtidigt som du levererar tandvård av hög kvalitet till våra patienter och är med och bidrar till att utveckla svensk tandvård tillsammans med dina kollegor på Aqua Dental. För att trivas i rollen tror vi att du har ett effektivt arbetssätt kombinerat med en ödmjukhet gentemot patienter och dina kollegor.
I denna roll kommer du ha ett delat ansvar för klinikens reception. Du kommer vara den första våra patienter möter när de ringer eller kommer in på kliniken. Där spelar du den viktiga rollen i att ansvara för att det bemötandet ska vara av högsta kvalitet. Du kommer även i rollen att vara en del i att skapa effektiva tidböcker för behandlarna, fakturahantering och betalning, ringa patienter samt säkerställa tillsammans med dina kollegor på kliniken att patientflödet genomsyras av högsta kvalitet och service.
Denna tjänst är en heltidstjänst med start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från serviceyrke
Brinner för att alltid ge service av högsta kvalitet
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Är flexibel med arbetstider
Är tillmötesgående och kommunikativ.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 31 januari 2026.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta klinikchef Sara Elvin, sara.elvin@aquadental.se
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev.
Vill du se mer av vad Aqua Dental gör och lära känna oss bättre? Besök vår hemsida, www.aquadental.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
