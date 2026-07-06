Receptionist till Akademiskt Specialistcentrum
Region Stockholm / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-07-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Vi är en öppenvårdsverksamhet i skräddarsydda lokaler och söker dig som är nytänkande och tillsammans med oss vill utveckla nya arbetssätt tillsammans med patienter med kronisk sjukdom.
Arbetsuppgifter
Dina primära arbetsuppgifter innebär att vara ansiktet utåt gentemot våra patienter i vår reception med ett trevligt bemötande samt en del journaldokumentation i Take Care.
Du utför även andra administrativa arbetsuppgifter som till exempel posthantering, telefon och kassahantering.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av receptionistarbete. Du har medicinsk sekreterarutbildning/vårdadministratörsutbildning eller annan utbildning som kan vara relevant för arbetsuppgifterna.
Du har god datavana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet av journalsystemet Take Care.
Personliga egenskaper
Du har en positiv inställning till arbetet, patienterna och arbetskamraterna. Du är ordningsam och noggrann, har förmåga att kunna arbeta strukturerat - planera, organisera och slutföra uppgifterna i tid. Du kan arbeta både självständigt och i team och har lätt anpassa dig till nya omständigheter. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Mer information om ansökan
Detta är en timanställning med tillträde efter överenskommelse. Sysselsättningsgraden kan uppgå till cirka 50 %.
Sista ansökningsdag är 31 juli 2026. Urvalsarbete kommer påbörjas efter sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Akademiskt specialistcentrum Kontakt
Ola Tellner, Vision 08-12340481 Jobbnummer
9992890