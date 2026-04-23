Receptionist Sommarjobb
Hotel Continental i Halmstad AB / Receptionistjobb / Halmstad
2026-04-23
Vill du jobba i en härlig miljö i sommar och vara ansiktet utåt för våra gäster? Vi söker nu sommarpersonal till vår reception!Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Som receptionist hos oss är du en viktig del av gästupplevelsen och den första personen våra gäster möter. Du arbetar med in- och utcheckning, bokningar och service samt hjälper till att skapa en välkomnande och trivsam atmosfär på hotellet.Dina arbetsuppgifter
In- och utcheckning av gäster
Hantering av bokningar och telefonsamtal
Ge service och information till gäster
Administrativa uppgifter i bokningssystem
Försäljning av hotellets tjänster och produkter
Säkerställa att receptionens rutiner följs
Vi söker dig som
Är serviceinriktad och gillar att möta människor
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Har god organisationsförmåga och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Är flexibel och trivs i ett högt tempo
Har god datorvana
Gärna har erfarenhet av reception, hotell eller serviceyrken (men inget krav)
Vi erbjuder
Ett roligt och varierande sommarjobb
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Introduktion och upplärning på plats
Anställning
Period: Sommar
Arbetstid: Varierande, inklusive kvällar och helger
Lön enligt kollektivavtal
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!Om företaget
Hotel Continental är ett charmigt och personligt boutiquehotell beläget mitt i centrala Halmstad. Hotellet har funnits sedan 1950-talet och är inrymt i en vacker historisk byggnad där klassisk elegans möter moderna bekvämligheter.
Hos oss möts gäster av en varm, familjär atmosfär med fokus på service, trivsel och kvalitet. Vi erbjuder individuellt inredda rum, spa- och relaxavdelning samt närhet till både stadens puls, havet och naturen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobb@continentalhotel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist Sommarjobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Continental i Halmstad AB
(org.nr 556438-9103), https://www.continentalsyd.se
Kungsgatan 5 (visa karta
)
302 45 HALMSTAD Arbetsplats
Continental i Halmstad AB, Hotel Kontakt
Hotellchef
Christoffer Israelsson christoffer@continentalsyd.se 035-149500 Jobbnummer
