Receptionist sökes till Vårdcentralen Nyhem, Halmstad
2025-09-01
Vi söker dig som vill arbeta i vår reception på ett 6 månader långt vikariat eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Som receptionist är du den första kontakten för våra patienter, vilket gör ett trevligt bemötande och god service till en förutsättning för att skapa en positiv upplevelse. Vi värdesätter också att du är positiv och engagerad i förändringar, eftersom du tillsammans med dina kollegor kommer att delta i vårdcentralens utvecklingsarbete.
Du har en servicefunktion där du bland annat arbetar med att ta emot patienter, tar betalt av dessa i patientkassan, svarar i telefon, registrerar i journalsystemet Cosmic samt posthanteringen.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Nyhem ligger nära Högskolan i Halmstad, vi har ca 11 700 listade patienter i alla åldrar och ett stort upptagningsområde.
Våra patienter ska uppleva våra målmeningar när de kommer till oss:
- "Det ska vara enkelt att välja oss"
- "Tillsammans hjälper vi dig till ett friskare liv"
- "Hos oss är du alltid välkommen"
Vi är ett arbetslag med primärvårdens alla professioner och ett gäng som sällan har långt till skratt Vi trivs, och det vill vi att våra patienter också gör!Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att arbeta i rollen som receptionist och möta många olika människor. Har du tidigare erfarenhet av arbete som receptionist och inom hälso- och sjukvård är det meriterande. För tjänsten krävs att du har fyllt 18 år och har god datorvana samt digital kompetens. Du har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift samt goda kunskaper i engelska.
Du är en glad och serviceinriktad person som tycker det är utvecklande och stimulerande att få möta människor och får möjlighet att lära dig nya saker. För att lyckas och trivas i den här rollen krävs förmåga att organisera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är kommunikativ, har god social kompetens, samarbetsförmåga och är trygg i att kunna ta beslut. Vi förutsätter även att du är noggrann och känner stort engagemang för ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
