Receptionist sökes till Tandvården Klaffbron
Praktikertjänst Aktiebolag / Receptionistjobb / Malmö Visa alla receptionistjobb i Malmö
2026-06-25
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst Aktiebolag i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Höganäs
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
Vill du arbeta i en klinik där engagemang, samarbete och högkvalitativ vård står i centrum? Vi söker nu en trevlig och driven receptionist som vill bli en del av vårt team på Tandvården Klaffbron.
Tandvården Klaffbron är en modern klinik med stort behandlingspanorama som ligger i centrala Malmö/Dockan med en härlig utsikt över hamnen.
Vi erbjuder allmäntandvård och barntandvård.
På kliniken arbetar vi i team och med ett delegerat arbetssätt där tandsköterskan är en viktig kugge i maskineriet.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Vi har tydligt delegerat arbetssätt där hela teamet är delaktig och samarbetar.
I tjänsten som receptionist ingår hantering av teamets tidbok, kallelselistor, kontakt med Region Skåne, ombokningar samt patientbemötande i reception.
Uppgifter som normalt sett tillfaller tandsköterskor som att hjälpa till i steril samt övrig administration kan förekomma.Kvalifikationer
Erfarenhet inom tandvård är meriterande. Arbetar delegerat God samarbetsförmåga och vilja att bidra till ett positivt
arbetsklimat Mycket goda språkkunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är empatisk och engagerad och som alltid sätter patienternas bästa i fokus. Du har en bra samarbetsförmåga och trivs med att ha omväxlande arbetsuppgifter. Du har förmågan att överblicka, planera, prioritera och har ett ekonomiskt tänk.Om tjänsten
Möjlighet till kompetensutveckling Friskvårdsbidrag Kollektivavtal En arbetsplats där vi värnar om både medarbetarnas och patienternas välmående Varierande arbetstider
Övrig information
Observera att intervjuerna sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen då det är önskvärt att kandidaten kan starta snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Isbergs gata 7 (visa karta
)
211 19 MALMÖ Arbetsplats
Tandvård, Skåne län, Tandvården Klaffbron Kontakt
Mikael Sven Jurman mikael.jurman@ptj.se Jobbnummer
9978016