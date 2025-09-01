Receptionist sökes till extrajobb på helger
Är du en serviceinriktad och flexibel stjärna som söker ett roligt och varierande extrajobb? Då kan det här vara den perfekta möjligheten för dig!
Vi söker en driven och social medarbetare som vill arbeta inom våra olika verksamhetsområden - med störst fokus på köpcentrum. I denna spännande roll blir du ansiktet utåt, där du varje dag möter besökare, svarar på frågor och ser till att ge toppenservice i alla lägen.
Du kommer att få upplärning i flera olika köpcentrum runt om i Stockholm och hoppa in där behovet finns för dagen. Ingen dag är den andra lik, och du får chansen att arbeta i olika miljöer, träffa nya människor och utveckla din serviceförmåga till nästa nivå.
Vi söker dig som trivs i en dynamisk roll där flexibilitet, initiativförmåga och ett positivt bemötande är avgörande då du bokas som jour och hoppar in när behovet uppstår.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Hänvisa kunder och ge service på hög nivå
Representera centrumet utåt
Telefon och mail
Kontakt med leverantörer
Administrativt arbete i system
Informera om och erbjuda centrumens servicetjänster
Arbeta på olika event
Vem är du? Vi vet att du är en riktig servicestjärna som brinner för det personliga mötet och älskar att jobba med människor. Du jobbar proaktivt och lösningsorienterat och ligger alltid steget före. Du är flexibel och prestigelös och kan jobba både självständigt och i team. Vi ser gärna att du är energisk, driven, ambitiös och gillar att komma med nya idéer. Du har jobbat med service tidigare och arbetat i Office-paketet samt talar flytande svenska och engelska.
Anställningen Anställningsform: Behovsanställning med fasta jourpass antingen varje eller varannan helg. Finns även möjlighet att kunna jobba på vardagar vid behov. Sysselsättningsgrad: Vid behov, du kan komma att rycka in vid kort varsel samma dag samt vid planerade ledigheter. Start: Omgående Arbetstider: Fasta helger, samt vardagar vid behov.
Bakgrundskontroll tas inför anställning
Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
Vännerna på Middlepoint! Ersättning
