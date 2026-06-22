Receptionist Scandic Värnamo
Purple Rekrytering & Interim AB / Receptionistjobb / Värnamo Visa alla receptionistjobb i Värnamo
2026-06-22
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Älskar du att möta människor, skapa minnesvärda gästupplevelser och vara den som får gäster att känna sig välkomna från första stund? Trivs du i en roll där ingen dag är den andra lik och där du får skapa positiva upplevelser genom service, administration och personligt bemötande? Då kan det här vara nästa steg för dig!
Vi söker nu en Receptionist till vårt team på Scandic Värnamo. I rollen är du hotellets ansikte utåt och en central del av gästupplevelsen. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där service, samarbete och värdskap står i centrum. Du blir en viktig del av receptionsteamet och får en varierad roll med många kontaktytor, både med gäster och kollegor. Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss
och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Scandic Värnamo är ett modernt hotell mitt i hjärtat av Småland, där vi kombinerar hög gästkomfort med personlig service och lokal förankring. Här möts affärsresenärer, turister och lokalbor i en välkomnande miljö där kvalitet och upplevelse står i centrum.
Under vårt tak hittar du Wine & Design som är vårt unika mat- och dryckeskoncept där smak, estetik och atmosfär smälter samman. Med Proseccobar, festvåning, frukost och konferens skapar vi helhetsupplevelser som gäster gärna återvänder till. Vår filosofi bygger på värdskap, innovation och en stark teamkänsla och vi vill att både gäster och medarbetare ska trivas och växa hos oss.
Mer om hotellbranschen: https://www.scandichotels.com/jobba-pa-hotell
Om rollen
Som Receptionist hos oss är du ofta den första personen gästen möter och den sista som säger hej då. Du ansvarar för att skapa ett professionellt, varmt och välkomnande intryck samtidigt som du hanterar den dagliga driften i receptionen.
Receptionen är hotellets nav där mycket händer samtidigt. Du arbetar med in- och utcheckningar, bokningar, telefon, e-post, fakturering och försäljning samtidigt som du hjälper gäster med frågor, önskemål och information kring hotellets tjänster och erbjudanden. Du fungerar som spindeln i nätet mellan hotellets olika avdelningar och bidrar till att verksamheten flyter smidigt varje dag.
I rollen ansvarar du även för att hantera betalningar, bokningsförfrågningar och administrativa uppgifter samt arbetar aktivt för att skapa en trygg och säker hotellmiljö för både gäster och kollegor. Du har en viktig roll i att säkerställa att hotellets rutiner följs och att gästerna alltid känner sig välkomna, omhändertagna och trygga under sin vistelse.
Vem passar rollen?
Rollen passar dig som trivs i en miljö med högt tempo, gillar variation och har lätt för att hantera flera uppgifter samtidigt. Du är trygg i digitala system, har ett öga för detaljer och motiveras av att ge service i världsklass.
Vi tror att du är en positiv, serviceinriktad och lyhörd person som tycker om att möta människor och skapa goda relationer. Du är trygg i dig själv, har lätt för att anpassa dig till förändringar och trivs i en roll där du får ta ansvar.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet från serviceyrken där kundbemötande stått i fokus
• Är mycket systemvan och bekväm med digitala verktyg gärna Opera Cloud
• Har god administrativ förmåga och gillar ordning och struktur
• Har förmåga att prioritera och behålla lugnet även när tempot är högt
• Är flexibel och trivs med varierande arbetstider
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
• Har ett genuint intresse för service och värdskap
• Erfarenhet från hotell, reception eller bokningssystem är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlighet, driv och servicekänsla.
Det här erbjuds du
Hos oss får du möjligheten att arbeta i hjärtat av hotellet och vara med och skapa minnesvärda upplevelser för människor från hela världen. Du blir en del av ett engagerat team där gemenskap, utveckling och serviceglädje står i fokus. På Scandic Värnamo blir du en del av ett engagerat team som stöttar varandra, har roligt tillsammans och strävar mot samma mål att skapa upplevelser i världsklass.Om tjänsten
Omfattning: heltid 75–100 % Arbetstider förlagda till dag, kväll, vardag och helg Provanställning i 6 månader
Lön enligt kollektivavtal (HRF) + OB-tillägg Placeringsort: Värnamo
Rekryteringsinformation
Låter det här som en roll för dig? Då vill vi gärna höra från dig! I denna rekrytering samarbetar Scandic Värnamo med Purple Rekrytering & Interim. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan.
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anela Drndo, Purple Rekrytering & Interim 0737- 01 94 53 | anela@purplerekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7950225-2064430". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Purple Rekrytering & Interim AB
(org.nr 559428-6253), https://purplerekrytering.teamtailor.com
Värnamo Centrum (visa karta
)
331 30 VÄRNAMO Arbetsplats
Purple Rekrytering & Interim Kontakt
Anela Drndo anela@purplerekrytering.se 0737019453 Jobbnummer
9973237