Receptionist och konferensservice
Skatteverket / Receptionistjobb / Sundbyberg Visa alla receptionistjobb i Sundbyberg
2026-07-13
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Nu söker vi ytterligare en glädjespridare till vårt team! Vi letar efter en riktig servicestjärna som brinner för mötet med människor och lägger ribban högt när det kommer till bemötande och ett glatt första intryck! I den här rollen arbetar du i ett team med ansvar för den externa receptionen, den interna servicehubben och konferensservice på Skatteverkets kontor i Sundbyberg. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att välkomna och registrera besökare, hantera besöks- och passerkort, svara i telefon och på mail och ha övergripande ansvar för gemensamma ytor och besöksrum. Du arbetar också med att svara på frågor från allmänheten och interna kollegor samt kontakt med leverantörer, inklusive bud och pakethantering. Du kommer även vara en del av arbetet med vår interna konferensservice, som bl.a. innebär dukning, matbeställningar, kvällsevent och diverse markservice.
Sektionen som du kommer att tillhöra är stor och innehåller flera olika arbetsområden, främst inom internservice och förvaltning. Vi jobbar tätt tillsammans och hjälps åt över gränserna och arbetsområdena vid behov. Vi är prestigelösa och ställer upp för varandra.
Skatteverkets kontor i Sundbyberg rymmer ca 3000 medarbetare och har en yta om ca 43000kvm. I detta spännande uppdrag får du jobba i en social och affärsmässig miljö, där du och dina kollegor är med och levererar service i världsklass till alla människor ni möter och interagerar med externt och internt.
I huset sitter även andra myndigheter som du i din roll representerar och assisterar i olika serviceärenden. Här är engagemang och entusiasm grunden till att skapa minnesvärda serviceupplevelser för både besökare och kollegor.
Du tillhör kontorsenheten på Administrativa avdelningen, med placering i Sundbyberg. Tillsammans är vi totalt 35 kollegor, där du blir en del av en mindre arbetsgrupp.
Om dig
För att passa i den här rollen tror vi att du är en varm och välkomnande person som utstrålar positivitet som smittar av sig. Rollen ställer höga krav på engagemang och att anpassa sig till och prioritera bland olika arbetstempon.
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
ta initiativ, tänka nytt och ta ställning i frågor
ha förmåga att strukturera och prioritera rätt saker
ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt ha intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränga dig för att leverera lösningar
ha en god kommunikationsförmåga i svenska såväl som engelska, vilket innebär att du uttrycker dig på ett enkelt, tydligt och pedagogiskt sätt i både tal och skrift
kunna analysera informationsflöden, se samband och avgränsa.
Du ska även ha:
avslutad gymnasieutbildning
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av service i liknande kontorsmiljöer i högt tempo
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av arbete i reception
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av arbete i Officepaketet
Det är önskvärt om du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av säkerhetsarbete. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av planering och koordinering av konferens- och mötesservice.
Bra att veta
Ansvariga kontaktpersoner har begränsad tillgänglighet under semesterperioden. Om du önskar komma i kontakt med någon av oss, maila oss gärna så hjälper vi dig vidare. Intervjuer planeras preliminärt att genomföras under vecka 35 och 36. Dessa datum kan komma att ändras.
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
Arbetstiden är flexibel och planerad, kvällsarbete kan förekomma vid enstaka tillfällen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
I det här jobbet finns det på grund av arbetsuppgifternas karaktär inte möjlighet att arbeta hemifrån.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Sturegatan 4 Sundbyberg (visa karta
)
172 31 SUNDBYBERG Arbetsplats
Skatteverket Kontakt
Sektionschef
Nina Persson nina.persson@skatteverket.se Jobbnummer
10001032