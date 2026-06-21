Receptionist/ Medicinsk sekreterare
Vision 2000 AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-21
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Om jobbet
Medarbetare sökes till Zebrakliniken Ögonklinik i Stockholm vid Odenplan.
Vår receptionist har efter många års superfint arbete flyttat till sin hemstad i Skåne, därmed efterlyser vi en ersättare.
Kliniken bedrivs av en ögonläkare med landstingsavtal.
Arbetsuppgifter: Varierande arbetsuppgifter:
Du kommer att jobba både på receptionen för att registrera patienter och att vara delaktig med en del patientundersökningar.
Om du inte har någon tidigare erfarenhet inom sjukvården, kan du ändå läras upp snabbt, eftersom arbetsuppgifterna är begränsade men självklart om du redan är undersköterska, sjuksköterska eller ögonsjuksköterska eller på annat sätt arbetat inom sjukvården, kommer det att prioriteras.
Du behöver vara snabb för att göra olika undersökningar och föra över dess resultat till datorn.
Du är trevlig och tålmodig mot våra patienter och har viljan att lära dig nya saker.
Du förväntas dock inte ha tidigare erfarenhet men det är viktigt att du har lätt att lära dig, är anpassningsbar, självständig och strukturerad.
Du är punktlig och kommer i tid till arbetet.
Att alltid ge bästa service är en grundinställning du har.
Du är duktig på att formulera dig i tal och skrift och talar flytande svenska.
Du tycker om att jobba med människor och ge god service.
Arbetstid: Initialt gäller det timanställning men om allt går efter planerna, övergår den till tillsvidareanställning.
Som person är du initiativrik med ett öga på vad som behöver göras, kan arbeta självständigt och ibland ensam i en mysig, hypermodern ögonmottagning.
Vi behöver dig ganska omgående så om du kan, vänta inte med din anmälan.
Ta gärna en tydlig bild på dig själv och skriv din ålder, och lite om din familj, och bifoga ditt CV och skriv var du bor för att underlätta det hela.
Tack för din ansökan.
Nedan mail kan du använda för att skicka din ansökan:nymedarbetare@odeneye.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: nymedarbetare@odeneye.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vision 2000 AB
(org.nr 556481-6923)
Västmannagatan 45 (visa karta
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113 25 STOCKHOLM Arbetsplats
Zebrakliniken Jobbnummer
9971628