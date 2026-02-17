Receptionist med ekonomikunskaper
2026-02-17
Om uppdraget
Vi söker en serviceinriktad receptionist med ekonomikunskaper till ett kundföretag i Stockholm. I rollen blir du företagets första kontaktpunkt för besökare och telefonister samt ansvarar för enklare ekonomiadministrativa uppgifter. Tjänsten är heltid med möjlighet till delvis distansarbete efter överenskommelse och tillsätts via Andara Group med möjlighet till övergång till kund.
Huvudsakliga ansvarsområden
Möta och välkomna besökare samt hantera telefonväxel och e-post på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
Administrera receptionens dagliga arbetsuppgifter såsom posthantering, konferensrumsschema och beställningar.
Utföra ekonomiadministrativa uppgifter såsom fakturahantering, leverantörsreskontra, attestflöden och enklare bokföringsposter.
Stödja ekonomi- och HR-teamet med avstämningar, rapporter och administrativa rutiner vid behov.
Säkerställa ordning i gemensamma ytor och hantera kontorsmaterialbeställningar.
Dokumentera och förbättra processer för att säkerställa kvalitet och effektivitet i arbetsflöden.
Vem är du?
Du är serviceinriktad, strukturerad och trivs med ett varierat arbete där du får möta många olika personer. Du har erfarenhet från reception, administration eller liknande roll och grundläggande kunskaper i ekonomi.
Vi ser att du dessutom har:
• Eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet inom administration eller ekonomi.
• Erfarenhet av fakturahantering och grundläggande bokföringsrutiner.
• God datorvana och erfarenhet av ekonomisystem (meriterande med Fortnox, Visma eller liknande) samt vana av Office-paketet.
• Förmåga att arbeta självständigt, hög noggrannhet och god struktur i arbetet.
• God kommunikativ förmåga på svenska och engelska i tal och skrift.
• Ett professionellt och diskret förhållningssätt vid hantering av konfidentiell information.
Vad erbjuds
En omväxlande och central roll i en välkomnande arbetsmiljö med möjlighet att bidra både i receptionen och i företagets ekonomiadministration. Flexibla arbetstider och möjlighet till delvis distansarbete kan diskuteras. Du anställs av Andara Group med möjlighet till övergång till kund efter överenskommen tid.
Ansökan och kontakt
Andara Group ansvarar för rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten, kontakta konsultchef Ellinore Pereira på Ellinore.pereira@andaragroup.se
