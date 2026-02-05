Receptionist| Lernia | Göteborg
Upptäck en dynamisk och givande roll som receptionist hos vår kund under den intensiva däcksäsongen. Här får du möjlighet att briljera med din serviceförmåga, skapa ordning och bidra med positiv energi i ett tempofyllt arbetsklimat. Ta chansen att utvecklas både personligt och professionellt!Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Som receptionist kommer du att vara vår kunds första kontakt och ansvara för att välkomna besökare, hantera telefonförfrågningar samt säkerställa att det administrativa flödet fungerar smidigt under den intensiva däcksäsongen.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av kundservice och en positiv inställning. Du är social och trivs med att möta människor, vilket bidrar med energi både till kunder och kollegor. Din stresstålighet gör att du behåller lugnet även under intensiva perioder. Du är serviceminded och sätter alltid kundens upplevelse i första rummet. Strukturerat arbete och noggrannhet är naturligt för dig, och du har koll på detaljer samt skapar ordning och struktur i ditt arbete.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som receptionist eller har arbetat inom bilbranschen, särskilt under intensiva säsonger. Kunskap om bokningssystem och förmåga att organisera och planera är också en fördel. Erfarenhet av att hantera flera uppgifter samtidigt och att lösa problem snabbt kommer att uppskattas. Vi lägger dock störst vikt vid ditt bemötande och din sociala kompetens, för oss är rätt inställning och vilja att göra kundupplevelsen så bra som möjligt viktigare än formell kompetens.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta: Mahsa Shakeri via e-post: Mahsa.Shakeri@Lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
