Receptionist Coworking

2025-08-07


Vi på IOFFICE business center söker nu en ny medarbetare till receptionen på en av våra 9 kontorshotell i centrala Stockholm, med start omgående.
Du kommer vara den som välkomnar våra kunder och deras besökare. Du kommer bla. ha hand om receptionen, anläggningen samt introducera nya hyresgäster, du kommer hantera inflyttningar av nya hyresgäster, vilket innebär vissa tunga lyft.
Vi söker dig som är serviceinriktad, social och initiativtagande. Du är strukturerad, prestigelös och ansvarstagande. Du är flexibel, brinner för att hjälpa andra och kan hantera många bollar i luften. Du är praktiskt lagd, bra på att hantera situationer med högt tempo, gillar att lösa problem och har ett sinne för ordning och reda.
För oss är det viktigt att du har ett positivt förhållningssätt, självgående men inte har några problem med att samarbeta med andra.
Ansökning sker med CV och personligt brev till lotta@ioffice.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: lotta@ioffice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ioffice Stockholm AB (org.nr 559012-6040)

Arbetsplats
Ioffice

Jobbnummer
9448921

