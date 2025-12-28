Receptionist / Administratör
Specialistcentrum för endodonti är en modern klinik som är specialiserad inom alla områden av endodonti (rotfyllningar) och tar emot remitterade patienter från olika tandläkarkliniker i Östergötlands region. Vi bedriver även tandvård vid vår systerklinik i Finspång, där vi erbjuder både allmäntandvård och specialisttandvård.
Vi söker nu en receptionist och administratör för ett vikariat på grund av långtidssjukskrivning. Du kommer att bli en del av vårt engagerade team som arbetar för att säkerställa trivsel och välbefinnande hos både personal och patienter.
Som receptionist kommer du att vara vårt ansikte utåt och ha daglig kontakt med patienter samt övrig personal, vilket gör din roll mycket viktig. Vi söker dig som trivs med att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och har ett trevligt bemötande i alla situationer.
Tjänsten är på 100%. Arbetsuppgifterna omfattar ansvar för receptionen inklusive remisshantering, kassahantering, betalningar, ankomstregistrering och patientbokningar. Du kommer också att hantera telefoni, e-post och andra meddelandefunktioner.
Ytterligare ansvarsområden inkluderar posthantering, tvätt, materialbeställningar, uppackning av förbrukningsvaror samt att se till att väntrum, kök och andra ytor hålls fräscha.
Du ska tala och skriva flytande svenska och ha goda IT- och datakunskaper. Tidigare erfarenhet från tandvårdsbranschen är meriterande.
Om du anser att ovanstående arbetsbeskrivning passar dig, ser vi fram emot att ta emot ditt CV och personliga brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: remiss@endodonticentrum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centrum för Endodonti Norrköping AB
(org.nr 559444-1460)
Bråddgatan 1 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Specialistcentrum för Endodonti Norrköping Kontakt
Luis Chavez de Paz info@endodonticentrum.se Jobbnummer
9664106