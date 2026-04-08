Receptionist
Eksjö Trafikutbildning söker en ny kollega!
Vi är en trafikskola med fem trafiklärare som nu söker en kollega som ska bemanna vår reception. Vi är en del av On Via, Sveriges största trafikutbildare med fler än 40 trafikskolor runt om i landet.
Förutom att boka och planera kunder, lärare och bilar så tar du hand om den viktiga kundkontakten och försäljningen via telefon, mejl och fysiska möten på trafikskolan. Du får möjlighet att vara en central del av verksamheten och kundens resa mot körkort.
Arbetsuppgifter och arbetsbelastning under en dag är omväxlande och därför är det bra om du är en självständig, stresstålig och lösningsorienterad kollega. Att du behärskar det svenska språket i tal och skrift är ett krav men minst lika viktigt är att du brinner för, och är duktig på kundbemötande. Att du klarar engelska i tal och skrift kommer också att underlätta din arbetsdag.
Tjänsten är på ca. 75 %, men detta kan diskuteras.
Är det dig vi har beskrivit? Tveka inte utan skicka en ansökan redan idag då vi anställer så snart vi hittat rätt person.
Ansökan
Skicka ditt CV och ett personligt brev till annakarin.dalsten@onvia.se
. Intervjuer sker löpande, så tveka inte att höra av dig redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Annakarin via mail till annakarin.dalsten@onvia.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: annakarin.dalsten@onvia.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare On Via TS AB
(org.nr 556174-3765) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eksjö Trafikutbildning Kontakt
Trafikskolechef
Annakarin Dalsten annakarin.dalsten@onvia.se 0381-169 99 Jobbnummer
9842931