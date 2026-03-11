Receptionist
Vi söker dig som önskar arbeta hos oss som timanställd receptionist.
Ersättningen är 150:-/t. Du börjar 24 april med introduktion och arbetar tom juni. Möjlighet till förlängning finns from augusti.
Du kommer att arbeta på vår vårdcentral vid Stureplan i Stockholm och vara ansiktet utåt för våra besökare. Vår mottagning är rankad som bland de allra bästa i Stockholm.
Du behöver tala flytande svenska och engelska och ha god datorvana. Vänligen skicka in ditt CV till mailen angiven och skriv "receptionist" på ämnesraden.
Arbetstiden är helgfri vardag 07:30-14:00.
I arbetsuppgifterna ingår det bland annat:
Besöksregistrera/ta betalt
Hålla rent och snyggt på mottagningen
Tvätta
Plocka i och ur disk
Inköp
Göra dagsavslut
Scanna
Vi ser att du som person är glad och positivt, noggrann och tycker om att göra det "lilla extra" samt tar egna initiativ.
Vi avsäger oss vänligt men bestämt all kontakt med rekryteringsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: tony.borg@heddahector.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist".
(org.nr 559298-1954)
Humlegårdsgatan 20 (visa karta
)
114 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9789936