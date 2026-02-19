Receptionist - Home Hotel Drott
Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt.
Home Hotel är en del av Strawberry.
Home sweet home. Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett helt nytt koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten - vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Nu söker vi en receptionist till Home Hotel Drott i Karlstad som vill bli en del av vår familj.
Hotellet ligger i en anrik byggnad från 1909 och är ett av Karlstads äldsta hotell och ligger mitt i centrala Karlstad. Vi erbjuder 85 rum som samtliga är renoverade under de sista åren och även luftkonditionering är installerat i samtliga rum. Längst upp i huset finns 3 konferenslokaler samt relaxavdelning. Vi bjuder alla gäster på frukost och middag och utöver det har vi även en á la carte restaurang, Drott Bar.
Vi är rankade som ett av Karlstads bästa hotell, både på Tripadvisor och på Booking.com. Vi ingår i hotellkedjan Strawberry där stora utvecklingsmöjligheter finns.
Du ser till att våra gäster alltid blir väl omhändertagna och uppmärksammade på bästa sätt. Du är ansiktet utåt för vår hotellkedja och är väl insatt i vårt varumärke och våra säkerhetsföreskrifter. Att arbeta i receptionen innebär att ingen dag är den andra lik, därför är det viktigt att du tycker om ett högt tempo och har en lösningsorienterad inställning till allt som händer. Skift- och helgarbete ingår.
• Dagliga frontoffice-uppgifter från checka in till checka ut våra gäster.
• Du hanterar allt från bokningar, betalningar, mail och förfrågningar. Allt för att säkra en smidig gästupplevelse.
• Du ser merförsäljning som en service till gästen.
• Du arbetar med mål för att nå gästnöjdheten på din avdelning.
• Du levererar alltid högsta möjliga kvalitet och förstår vikten av first and last impression
• Du samarbetar med kollegor för att skapa en smidig och behaglig vistelse för alla gäster.
Detta är en tillsvidareanställning på 70% med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten innefattar varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Är det dig vi söker?
• Du trivs med att träffa nya människor och skapa positiva upplevelser för gästerna.
• Du trivs i en snabb och dynamisk miljö och kan hantera nästan allt som dagen bjuder på.
• Du har en speciell talang för att hitta den bästa vägen framåt.
• Du är en lagspelare, och dina kollegor ser dig som tillgänglig och stöttande.
• Du har en varm och omtänksam personlighet.
• Du tycker att det är roligt att småprata med både stora och små, och att göra någons dag lite bättre med små medel.
• Du är en naturlig inspiratör som tycker om att motivera människor runt dig bara genom att vara dig själv.
• Du ser det stora i det lilla och har en känsla för detaljer.
• Du är självständig och flexibel och gillar ett högt tempo.
• Du är flytande i både tal och skrift i svenska och engelska, för att kunna möta alla våra gäster på ett så personligt plan som möjligt.
• Du har ett öga för detaljer och kan ta snabba beslut när det krävs.
• Du är van att jobba effektivt med administrativa uppgifter och har lätt att lära dig många olika system.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet från hotellreception
• Erfarenhet av Mews eller andra hotellbokningssystem
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö. Erfarenhet inom hotell eller service är meriterande, men din inställning och vilja att skapa en hemtrevlig upplevelse är det viktigaste.
Varför välja Home Hotel & Strawberry?
På Home Hotel erbjuder vi mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där även du kan känna dig hemma. Här får du:
• En stödjande och välkomnande arbetsmiljö där ditt bidrag värdesätts
• Möjligheter till utveckling och karriär inom Strawberry dynamiska bolag
• Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på våra 200+ hotell
• Fyra gratis hotellnätter per år
• 25 % rabatt på mat och dryck på våra restauranger och barer
• Exklusiva erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mer
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att välkomna gäster hem?
