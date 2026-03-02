Reception/marknad
2026-03-02
Vi söker en kombinerad tjänst reception/marknad på 100%, där ca 25% av arbetstiden avser sälj och marknadsföring primärt i sociala medier och på webben. Du har gärna erfarenhet av receptionsarbete och gärna också erfarenhet av bokningssystemen HotSoft och BookVisit. Vi söker en glad, engagerad och professionell kollega med förmåga att arbeta i högt tempo. Du sätter gästen i fokus, är stresstålig och bra på att samarbeta.
Du arbetar tillsammans med övriga i receptionen med bokningar av logi och konferensofferter, konferensbokningar, in- och utcheckning m.m. Tjänsten innebär även att hjälpa till med frukost, konferens och servering vid behov.
Avseende sälj/marknad ansvarar du främst för inlägg på sociala medier och sköter även vår webbsida. Det är meriterande om du har erfarenhet av annonsering i sociala medier, WordPress, Canva och Mailchimp.
Best Western Valhall Park Hotell är ett familjeägt fullservicehotell i Ängelholm med 70 rum, restaurang, konferens och spa. Det ska vara roligt att gå till jobbet och vi har en familjär stämning, omtanke om varandra, mycket humor, bra samarbete, är engagerade, prestigelösa och har stort gästfokus.
Tjänsten innebär arbete både dagtid, kvällstid och helger. Anställningen är en provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning. Lön enligt överenskommelse. Tillträde snarast.
Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Körkort är ett krav.
Rekrytering kommer att ske löpande, sista ansökningsdag är 20 mars.
Har du frågor kan du kontakta Helena Mareniusson på hm@valhallparkhotell.se
eller 0431-25520.
För att ansöka, maila CV och personligt brev till hm@valhallparkhotell.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: cecilia@valhallparkhotell.se
Detta är ett heltidsjobb.
Valhall Park Gam
262 74 ÄNGELHOLM
För detta jobb krävs körkort.
